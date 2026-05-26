Любопитно

Вяра, по-силна от бесилото: Почитаме св. Георги Софийски, Най-нови

На 26 май се чества паметта на новомъченик Георги Софийски, Най-нови и на свети апостол Карп

26 май 2026, 08:55
Вяра, по-силна от бесилото: Почитаме св. Георги Софийски, Най-нови
Източник: iStock/Getty Images

Ч естваме паметта на свети апостол Карп и на новомъченик Георги Софийски, Най-нови.

Карп бил от широкия кръг на седемдесетте апостоли на Иисус Христос. Живял през първи век. Единствен път се споменава името му от апостол Павел във второто послание до Тимотей. Карп бил негов сътрудник в град Троада, пристанище при южния вход на протока Дарданели (градът е продължител на древната Троя). Оттам минал апостол Павел в средата на века, когато за пръв път се отправил с кораб за европейския бряг. Според древни свидетелства апостол Карп после проповядвал в град Верея, Тракия, което отговаря на днешния град Стара Загора. Потрудил се много за разпространението на вярата в Христос и завършил мирно живота си.

Новомъченикът свети Георги Софийски, Най-нови се родил в София в началото на 16-и век в семейство на българи християни. Нарича се "най-нов" за разлика от другия мъченик Георги Софийски Нови, който пострадал за вярата през 1515 г. и чиято памет се чества на 11 февруари.

В детска възраст Георги се научил да чете и пише, и станал съзнателен, и деен християнин. На 25 години, понеже бил образован, красив и добродетелен, някои мюсюлмани пожелали да го привлекат към своята вяра. Но като не успели да постигнат това с убеждения, те насила навили на главата му свещената за тях чалма и го обявили за мюсюлманин.

Оскърбеният Георги хвърлил на земята натрапената му чалма и я стъпкал. Тогава озлобената мюсюлманска тълпа го предала на съдията. Но всички усилия се оказали напразни. Нито съблазнителните обещания за високо служебно положение, нито жестоките мъчения сломили непоклатимата твърдост на неговата християнска вяра. Накрая съдията заповядал Георги да бъде обесен. Изтощен от страданията обаче страдалецът умрял в ръцете на палачите преди да го обесят. Въпреки това те го окачили на въжето, за да изпълнят присъдата. Това станало на 26 май 1530 г.

Източник: проф. Иван Желев/БТА    
свети апостол Карп Георги Софийски Най-нови православие християнство светии мъченици София
Последвайте ни
Издирват петгодишно дете в Кюстендилско

Издирват петгодишно дете в Кюстендилско

Напусна ни легендата на джаза Сони Ролинс

Напусна ни легендата на джаза Сони Ролинс

Метален баскетболен кош се срути по време на игра на новоизградено игрище в „Лагера“

Метален баскетболен кош се срути по време на игра на новоизградено игрище в „Лагера“

Част от висящ мост рухна под краката на туристи в Индонезия

Част от висящ мост рухна под краката на туристи в Индонезия

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
От разочарование до невероятно: Luce е първото EV на Ferrari и не е това, което очаквате

От разочарование до невероятно: Luce е първото EV на Ferrari и не е това, което очаквате

carmarket.bg
Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград
Ексклузивно

Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Преди 16 часа
<p>Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години</p>
Ексклузивно

Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години

Преди 13 часа
Горещата вълна във Франция взе жертви
Ексклузивно

Горещата вълна във Франция взе жертви

Преди 12 часа
Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница
Ексклузивно

Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Земетресение с магнитуд 6,9 удари&nbsp;Чили</p>

Земетресение с магнитуд 6,9 удари северната част на Чили

Свят Преди 19 минути

Според местни медии земетресението е било усетено в регионите Арика, Тарапака, Антофагаста и Атакама

КНДР изстреля неидентифициран снаряд край западното си крайбрежие

КНДР изстреля неидентифициран снаряд край западното си крайбрежие

Свят Преди 49 минути

Съвместното командване на силите на Южна Корея не предостави повече подробности за случая

<p>Рубио: Ормузкият проток трябва да бъде отворен</p>

Марко Рубио: Ормузкият проток трябва да бъде отворен

Свят Преди 2 часа

Той заяви, че свободното преминаване през стратегическия воден път е от ключово значение за международната сигурност

<p>Израел е във война с &quot;Хизбула&quot; (ОБЗОР)</p>

Нетаняху: Израел е във война с "Хизбула"

Свят Преди 2 часа

Той посочи, че "Хизбула" използва "различни видове дронове" срещу Израел

<p>София пуска чисто нови метровлакове по най-натоварените линии</p>

Столичното метро пуска нови влакове за пътниците

България Преди 2 часа

Първите четири метровлака вече ще обслужват част от най-натоварените линии

,

Изненадваща класация: Топ 10 на най-скъпите валути в света

Любопитно Преди 3 часа

Лидерите в тази класация се определят от петролното богатство и икономическата стабилност

Неочаквано откритие: До 10 часа упражнения седмично спасяват сърцето от инфаркт и инсулт

Неочаквано откритие: До 10 часа упражнения седмично спасяват сърцето от инфаркт и инсулт

Любопитно Преди 3 часа

Ново изследване преобръща досегашните здравни препоръки. Оказва се, че познатите 150 минути спорт на седмица са само абсолютният минимум. За истинска защита от кардиологични проблеми учените вече съветват да отделяме между 9 и 10 часа

Буца в гърлото: Кога това усещане е просто чист стрес и кога крие неподозиран здравословен проблем

Буца в гърлото: Кога това усещане е просто чист стрес и кога крие неподозиран здравословен проблем

Свят Преди 3 часа

Медицинският феномен „глобус“: От стрес и киселини до проблеми с щитовидната жлеза – как да разпознаем опасните сигнали?

Учени разкриха възрастта, на която пушенето става изключително смъртоносно

Учени разкриха възрастта, на която пушенето става изключително смъртоносно

Любопитно Преди 3 часа

Две проучвания за пореден път доказват, че няма безопасна доза никотин или „приемлива“ възраст за пропушване. Колкото по-рано тийнейджърът или младият човек се откаже от този навик, толкова по-голям е шансът съдовата му система да достигне до дълбока старост без катастрофални последици

Слънце и летни температури, но не за дълго: Идват гръмотевици и захлаждане

Слънце и летни температури, но не за дълго: Идват гръмотевици и захлаждане

България Преди 3 часа

Вижте какво време ни очаква във вторник и през следващите няколко дни:

Никога не пийте вода с лимон с тези храни: Рискувате сериозни проблеми

Никога не пийте вода с лимон с тези храни: Рискувате сериозни проблеми

Любопитно Преди 3 часа

Комбинацията от вода с лимон с определени храни може да раздразни стомаха, да наруши храносмилането и да повлияе на усвояването на хранителни вещества

Бразилският президент пак е диагностициран с рак

Бразилският президент пак е диагностициран с рак

Свят Преди 10 часа

Базалноклетъчна лезия е била премахната от кожата на на 80-годишния Лула на 24 април

Възобновиха подаването на питейна вода за Севлиево

Възобновиха подаването на питейна вода за Севлиево

България Преди 11 часа

Очаква се още тази нощ тя да стигне до домовете на хората

Овладяха опасността от химическа експлозия в Калифорния

Овладяха опасността от химическа експлозия в Калифорния

Свят Преди 12 часа

Евакуационните зони остават в сила

Борисов: ГЕРБ остава надежден партньор на САЩ

Борисов: ГЕРБ остава надежден партньор на САЩ

България Преди 13 часа

По време на разговора бяха обсъдени двустранните отношения и стратегическото партньорство между България и САЩ

Адвокат: Служители на ГДНП продават информация на издирвани лица

Адвокат: Служители на ГДНП продават информация на издирвани лица

България Преди 13 часа

Според адвокат Зорница Костова хората, които трябвало да издирват Васил Михайлов, му помагали

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в края на май

sinoptik.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg

Тейлър Суифт и Травис Келси с романтична поява на мач. Разменят си целувки по време на мач

Edna.bg

Момичето, което ще изиграе Лили Иванова: Виолина Доцева впечатли всички в „Олимпия“

Edna.bg

Звезда на Ливърпул остава на "Анфийлд"?

Gong.bg

Треньорът на Байерн се появи в Манчестър Сити (снимки)

Gong.bg

Издирват 5-годишно дете в района на Кюстендил

Nova.bg

"Вълната, която ни заля, беше страшна": Разказ на пострадали от бедствието в Севлиево

Nova.bg