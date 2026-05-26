Вяра, по-силна от бесилото: Почитаме св. Георги Софийски, Най-нови

Ч естваме паметта на свети апостол Карп и на новомъченик Георги Софийски, Най-нови.

Карп бил от широкия кръг на седемдесетте апостоли на Иисус Христос. Живял през първи век. Единствен път се споменава името му от апостол Павел във второто послание до Тимотей. Карп бил негов сътрудник в град Троада, пристанище при южния вход на протока Дарданели (градът е продължител на древната Троя). Оттам минал апостол Павел в средата на века, когато за пръв път се отправил с кораб за европейския бряг. Според древни свидетелства апостол Карп после проповядвал в град Верея, Тракия, което отговаря на днешния град Стара Загора. Потрудил се много за разпространението на вярата в Христос и завършил мирно живота си.

Новомъченикът свети Георги Софийски, Най-нови се родил в София в началото на 16-и век в семейство на българи християни. Нарича се "най-нов" за разлика от другия мъченик Георги Софийски Нови, който пострадал за вярата през 1515 г. и чиято памет се чества на 11 февруари.

В детска възраст Георги се научил да чете и пише, и станал съзнателен, и деен християнин. На 25 години, понеже бил образован, красив и добродетелен, някои мюсюлмани пожелали да го привлекат към своята вяра. Но като не успели да постигнат това с убеждения, те насила навили на главата му свещената за тях чалма и го обявили за мюсюлманин.

Оскърбеният Георги хвърлил на земята натрапената му чалма и я стъпкал. Тогава озлобената мюсюлманска тълпа го предала на съдията. Но всички усилия се оказали напразни. Нито съблазнителните обещания за високо служебно положение, нито жестоките мъчения сломили непоклатимата твърдост на неговата християнска вяра. Накрая съдията заповядал Георги да бъде обесен. Изтощен от страданията обаче страдалецът умрял в ръцете на палачите преди да го обесят. Въпреки това те го окачили на въжето, за да изпълнят присъдата. Това станало на 26 май 1530 г.