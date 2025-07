Предупреждение в червено за Париж, Европа е в горещ капан

Е вропа трябва да действа бързо, за да се справи с екстремните горещини, тъй като температурите надхвърлят 40 градуса и се прогнозират хиляди допълнителни смъртни случаи през следващите дни, съобщава Politico.

Европа се топи: Първата гореща вълна носи мрачни прогнози

Южна Европа е обхваната от силна гореща вълна с температури, достигащи до 46 градуса по Целзий в испанския регион Уелва - нов национален рекорд за юни. Междувременно Италия, Гърция, Португалия и Западните Балкани също са изправени пред парещи високи температури, както и пред горски пожари и жертви сред цивилното население.

Във вторник горещото време ще продължи в югоизточна Англия, като температурите отново ще надхвърлят 30°C, съобщи BBC .

Има вероятност да бъде достигната най-високата температура за годината досега - с прогнози до 34°C или евентуално 35°C.

Франция, Германия и Ниските земи (Белгия, Нидерландия и Люксембург) днес и утре ще отчитат температури между 12 и 16°C над средните за сезона.

Днес във Франция са в сила червени предупреждения за горещини - в Париж и Вал дьо Лоар, където температурите могат да достигнат 41°C. Това е най-високото ниво на тревога и френските власти предупреждават, че всички са в опасност, дори и тези в добро здраве.

Днес има и червени предупреждения за горещини в Брюксел, части от Западна Германия и Хърватия. Жегата може да доведе до силни гръмотевични бури в Швейцария и там отново има червени предупреждения.

Топлинната вълна в Европа се очаква да продължи през юли. През уикенда националните юнски рекорди бяха счупени в Португалия и Испания, като температурите достигнаха съответно 46,6°C и 46°C.

Експерт на Световната здравна организация отправи остро предупреждение в понеделник, призовавайки за повече действия за предотвратяване на десетки хиляди „ненужни и до голяма степен предотвратими смъртни случаи“.

„Вече не става въпрос дали ще имаме гореща вълна, а колко ще преживеем тази година и колко дълго ще продължат“, каза Марисол Иглесиас Гонзалес, технически директор по изменението на климата и здравеопазването в СЗО в Бон.

Що се отнася до това колко хора биха могли да бъдат изложени на риск, Пиер Маселот, статистик в Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина, каза пред POLITICO, че тази гореща вълна може да причини над 4500 допълнителни смъртни случая между 30 юни и 3 юли. Страните, които вероятно ще преживеят най-високи нива на свръхсмъртност, са Италия, Хърватия, Словения и Люксембург, каза той. „Най-лошите дни вероятно ще бъдат вторник и сряда.“

