Иран разкри в какво състояние е върховният лидер Моджтаба Хаменей

25 май 2026, 16:42
И рански представител определи като „повърхностни“ нараняванията, получени от върховния лидер Моджтаба Хаменей при американско-израелските удари в началото на войната. Това е рядък официален коментар относно здравословното състояние на иранския лидер.

56-годишният Моджтаба Хаменей наследи баща си Али Хаменей, който беше убит при удар още в първия ден на конфликта на 28 февруари. От назначаването си на 8 март той не се е появявал публично, като досега публикуваше единствено писмени изявления.

На 13 април американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че Хаменей е „ранен и вероятно обезобразен“.

Днес говорителят на иранското министерство на здравеопазването Хосейн Керманпур разкри, че Моджтаба Хаменей е бил приет в болница на 28 февруари в 13:00 часа местно време и е бил настанен „в операционна зала заедно с няколко други ранени“.

„Освен повърхностни наранявания по лицето, главата и краката, които не са изисквали ампутация или не са довели до усложнения, нямаше нищо сериозно“, заяви говорителят, цитиран от агенция ИЛНА.

„Като лекар смятам, че не ставаше дума за тежки наранявания. Не беше необходима специална операция, освен един-два шева“, добави той.

По думите му Моджтаба Хаменей, който е постил по време на Рамазана, е отказал да започне да се храни преди вечерното прекъсване на поста, „което показвало доброто му здравословно състояние“.

Според Керманпур той е напуснал болницата още на 1 март.

На 7 май иранският президент Масуд Пезешкиан съобщи, че е провел среща с върховния лидер, продължила два часа и половина.

Три дни по-късно иранската държавна телевизия информира, че началникът на командването на въоръжените сили Али Абдолахи също се е срещнал с Моджтаба Хаменей, който е дал „нови указания и насоки за продължаване на операциите срещу врага“.

Източник: БГНЕС    
