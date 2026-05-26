Метален баскетболен кош се срути по време на игра на новоизградено игрище в „Лагера“

Какво време ни очаква до края на май

Интензивен трафик след серията почивни дни, близо 500 хил. коли се прибират към София

Слънце и летни температури, но не за дълго: Идват гръмотевици и захлаждане

М етален баскетболен кош е паднал по време на игра на новоизградено спортно игрище в столичния квартал „Лагера“, в района на парк „Гъбите“. По това време на терена е имало деца, но за щастие инцидентът не е довел до пострадали.

По информация от сигнала, подаден в рубриката „Моята новина“, съобщена в ефира на NOVA , спортното съоръжение е било изградено преди около месец. Въпреки това вече има сериозни съмнения за качеството и начина на изпълнение.

Очевидци посочват, че кошът е бил закрепен с болтове, като според тях конструкцията изглеждала нестабилна и недостатъчно добре обезопасена.

В сигнала се отправят критики към кмета на район „Красно село“, като дори се настоява за оставката ѝ от представители на сдружение „Лагера“.

Според тях е недопустимо ново игрище да бъде достъпно за деца, ако не е напълно безопасно и официално прието.

По информация на районния кмет, при инцидента няма пострадали. За случая съобщи Цвета Николаева чрез официалната си "Фейсбук" страница. Посочва се още, че обектът все още не е приет от администрацията именно заради установени забележки по изпълнението.

От район „Красно село“ съобщават, че в първия работен ден ще бъде извършена незабавна проверка и обезопасяване на съоръжението.

„Безопасността на децата и гражданите е най-важна и няма да бъде допуснат компромис с качеството на изпълнението“, се казва още в публикацията на Цвета Николаева.

Въпреки това остава неясно защо обект, който не е официално приет, е бил достъпен за свободно ползване. Това поражда притеснения сред граждани, че съоръжението е било използвано от деца, въпреки потенциални рискове.

Местни жители коментират, че при подобни инциденти е необходимо ясно обозначаване на опасни зони или временно ограничаване на достъпа до съоръжението.