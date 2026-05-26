Метален баскетболен кош се срути по време на игра на новоизградено игрище в „Лагера“

Съоръжението все още не е прието от районната администрация заради установени забележки по изпълнението

26 май 2026, 07:11
Столичното метро пуска нови влакове за пътниците
Слънце и летни температури, но не за дълго: Идват гръмотевици и захлаждане
Възобновиха подаването на питейна вода за Севлиево
Адвокат: Служители на ГДНП продават информация на издирвани лица
Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград
Жена загина в тежка катастрофа край Симитли
Интензивен трафик след серията почивни дни, близо 500 хил. коли се прибират към София
Какво време ни очаква до края на май

М етален баскетболен кош е паднал по време на игра на новоизградено спортно игрище в столичния квартал „Лагера“, в района на парк „Гъбите“. По това време на терена е имало деца, но за щастие инцидентът не е довел до пострадали.

По информация от сигнала, подаден в рубриката „Моята новина“, съобщена в ефира на NOVA, спортното съоръжение е било изградено преди около месец. Въпреки това вече има сериозни съмнения за качеството и начина на изпълнение.

Очевидци посочват, че кошът е бил закрепен с болтове, като според тях конструкцията изглеждала нестабилна и недостатъчно добре обезопасена.

В сигнала се отправят критики към кмета на район „Красно село“, като дори се настоява за оставката ѝ от представители на сдружение „Лагера“.

Според тях е недопустимо ново игрище да бъде достъпно за деца, ако не е напълно безопасно и официално прието.

По информация на районния кмет, при инцидента няма пострадали. За случая съобщи Цвета Николаева чрез официалната си "Фейсбук" страница. Посочва се още, че обектът все още не е приет от администрацията именно заради установени забележки по изпълнението.

От район „Красно село“ съобщават, че в първия работен ден ще бъде извършена незабавна проверка и обезопасяване на съоръжението.

„Безопасността на децата и гражданите е най-важна и няма да бъде допуснат компромис с качеството на изпълнението“, се казва още в публикацията на Цвета Николаева.

Въпреки това остава неясно защо обект, който не е официално приет, е бил достъпен за свободно ползване. Това поражда притеснения сред граждани, че съоръжението е било използвано от деца, въпреки потенциални рискове.

Местни жители коментират, че при подобни инциденти е необходимо ясно обозначаване на опасни зони или временно ограничаване на достъпа до съоръжението.

Източник: NOVA    
Марко Рубио: Ормузкият проток трябва да бъде отворен

Той заяви, че свободното преминаване през стратегическия воден път е от ключово значение за международната сигурност

Нетаняху: Израел е във война с "Хизбула"

Той посочи, че "Хизбула" използва "различни видове дронове" срещу Израел

Буца в гърлото: Кога това усещане е просто чист стрес и кога крие неподозиран здравословен проблем

Медицинският феномен „глобус“: От стрес и киселини до проблеми с щитовидната жлеза – как да разпознаем опасните сигнали?

Бразилският президент пак е диагностициран с рак

Базалноклетъчна лезия е била премахната от кожата на на 80-годишния Лула на 24 април

Овладяха опасността от химическа експлозия в Калифорния

Евакуационните зони остават в сила

Борисов: ГЕРБ остава надежден партньор на САЩ

По време на разговора бяха обсъдени двустранните отношения и стратегическото партньорство между България и САЩ

Украйна удари руско петролно депо в Брянска област

Депото е част от веригата за снабдяване с гориво на руската армия

Какво наистина е договорено между САЩ и Иран

Не е ясно кога или как споразумението може да бъде финализирано

Русия предупреди чужденците да напуснат Киев

Москва: Ударът на въоръжените сили на Украйна по Старобелск преля чашата на търпението

Трамвай дерайлира и се вряза в сграда в Белград

Двама пътници са получили сериозни травми под формата на счупвания на крайници

Иран разкри в какво състояние е върховният лидер Моджтаба Хаменей

Хаменей е бил приет в болница на 28 февруари

Съпругът на бившия шотландски премиер се призна за виновен

Шейсет и две годишният Питър Мърел бе задържан под стража

Oбвинения за изтезания и сексуално насилие срещу Израел

Около 50 от активистите в глобалната хуманитарна флотилия за Газа са били приети в болница в Турция

Арестуваха известната турска актриса Серенай Саръкая

Саръкая е била задържана на летище в Истанбул при завръщането си от Италия

Бунт и стрелба във венецуелски затвор, затворници подпалиха покрива

Демонстрантите обвиняват ръководството в изтезания

Радев се срещна с американския и.д. помощник държавен секретар по европейките въпроси

Двамата са обсъдили стратегическото партньорство между двете държави

