Буца в гърлото: Кога това усещане е просто чист стрес и кога крие неподозиран здравословен проблем

Медицинският феномен „глобус“: От стрес и киселини до проблеми с щитовидната жлеза – как да разпознаем опасните сигнали?

26 май 2026, 06:19
У сещането за буца в гърлото е познато на мнозина: сякаш нещо ви засяда и пречи на преглъщането. Понякога този дискомфорт изчезва в рамките на няколко часа, но друг път се задържа с седмици. Защо се появява това състояние, кога е свързано с тревожност и кога е време да изследвате щитовидната жлеза, стомаха или гърлото си?

В медицината това усещане се нарича „глобус“ (globus pharyngeus) – субективно чувство за чуждо тяло, засядане или натиск в гърлото, без обаче да има реално физическо запушване. Характерно за него е, че не пречи на нормалното приемане на храна или вода и в повечето случаи е напълно безобидно.

Топ 4 причини за появата на „бучка“ в гърлото

Стрес и тревожност: Това е една от основните причини. Когато човек е под напрежение или изпитва силна тревога, мускулите на гърлото и врата се свиват конвулсивно. Това предизвиква чувство на стягане и задушаване. Симптомът често се засилва вечер, след емоционален разговор или по време на паническа атака.

Киселинен рефлукс: Състояние, при което стомашната киселина се връща нагоре към хранопровода и дразни лигавицата на гърлото. Често е придружено от киселини, кисел вкус в устата, кашлица или дрезгав глас. Понякога рефлуксът протича без парене в гърдите („тих рефлукс“), поради което хората дълго време не свързват проблема със стомаха.

Стичане на секрети (задна хрема): След настинка, вирус или вследствие на алергия, по задната част на гърлото започва да се стича слуз. Тя раздразнява лигавицата, което води до постоянно желание за преглъщане или покашляне, имитирайки чуждо тяло.

Проблеми с щитовидната жлеза: По-рядко, но напълно възможно, усещането за натиск в областта на шията и дискомфорт при преглъщане да се дължи на увеличена щитовидна жлеза (гуша) или наличието на големи възли в нея.

Кога симптомът изисква незабавна медицинска помощ?

Въпреки че в по-голямата част от случаите „бучката“ в гърлото е следствие от мускулно напрежение, има няколко червени флага, които изискват спешна консултация с лекар:

  • Реално затруднение или невъзможност за преглъщане на храна и течности.
  • Поява на физическа болка при преглъщане.
  • Пълна или частична загуба на гласа (афония).
  • Опипващи се увеличени лимфни възли на шията.
  • Рязко и безпричинно отслабване на тегло.
  • Постоянно усещане за недостиг на въздух и задушаване.
  • Симптомът продължава без прекъсване повече от няколко седмици.

Как да си помогнете сами?

Ако липсват опасните предупредителни признаци, състоянието може да се облекчи с няколко прости промени в навиците. Лекарите препоръчват да избягвате умишленото и често прочистване на гърлото, тъй като това допълнително травмира лигавицата. Пийте повече вода и ограничете приема на кафе, алкохол и прекалено пикантни храни.

При съмнения за рефлукс – избягвайте преяждането вечер и никога не си лягайте веднага след хранене (оставете поне два часа дистанция). Когато в основата е нервно напрежение, добри резултати дават качественият сън, почивката и техниките за управление на стреса.

Важно: Ако дискомфортът не отминава, засилва се или започне да пречи на храненето, задължително се консултирайте с УНГ специалист (уши-нос-гърло) или гастроентеролог, за да се изключат сериозни патологии на хранопровода и фаринкса.

Източник: Рамблер    
Две проучвания за пореден път доказват, че няма безопасна доза никотин или „приемлива" възраст за пропушване. Колкото по-рано тийнейджърът или младият човек се откаже от този навик, толкова по-голям е шансът съдовата му система да достигне до дълбока старост без катастрофални последици

Базалноклетъчна лезия е била премахната от кожата на на 80-годишния Лула на 24 април

Евакуационните зони остават в сила

По време на разговора бяха обсъдени двустранните отношения и стратегическото партньорство между България и САЩ

Според адвокат Зорница Костова хората, които трябвало да издирват Васил Михайлов, му помагали

Депото е част от веригата за снабдяване с гориво на руската армия

Не е ясно кога или как споразумението може да бъде финализирано

Москва: Ударът на въоръжените сили на Украйна по Старобелск преля чашата на търпението

Двама пътници са получили сериозни травми под формата на счупвания на крайници

Хаменей е бил приет в болница на 28 февруари

Главен път Е-79 бе напълно затворен за движение и в двете посоки

Шейсет и две годишният Питър Мърел бе задържан под стража

Около 50 от активистите в глобалната хуманитарна флотилия за Газа са били приети в болница в Турция

Саръкая е била задържана на летище в Истанбул при завръщането си от Италия

Демонстрантите обвиняват ръководството в изтезания

Двамата са обсъдили стратегическото партньорство между двете държави

