Изненадваща класация: Топ 10 на най-скъпите валути в света

Лидерите в тази класация се определят от петролното богатство и икономическата стабилност

26 май 2026, 06:25
К оя е най-мощната валута на планетата? Ако си мислите, че това е щатският долар, еврото или британската лира – грешите. Въпреки че доларът е най-търгуваната валута в глобален мащаб, той дори не влиза в челната петица по пазарна стойност. Лидерите в тази класация се определят от петролното богатство и икономическата стабилност.

Ето как изглежда подредбата на 10-те най-ценни валути в света в момента, изчислени спрямо щатския долар:

1. Кувейтски динар (KWD)

Абсолютният лидер в света. Кувейт дължи силата на валутата си на огромния износ на петрол и липсата на данъци за гражданите. Един кувейтски динар се разменя за приблизително $3,25 USD.

2. Бахрейнски динар (BHD)

Подобно на Кувейт, Бахрейн е островна държава в Персийския залив, чието богатство се крепи на черното злато. Бахрейнският динар е обвързан с долара, но стойността му остава стабилно висока – около $2,65 USD за един динар.

3. Омански риал (OMR)

Оман се намира на Арабския полуостров и поддържа изключително силна валута благодарение на консервативната си и стабилна финансова политика и големите петролни резерви. Един риал се равнява на около $2,60 USD.

4. Йордански динар (JOD)

За разлика от първите три държави, Йордания не е голям износител на петрол. Силата на нейния динар идва от факта, че правителството официално го обвърза с щатския долар преди десетилетия с цел привличане на инвестиции и поддържане на икономическа стабилност. Един йордански динар струва около $1,41 USD.

5. Британска лира (GBP)

Първата европейска валута в списъка. Паундът е една от най-старите и най-широко използваните валути в света. Великобритания държи челната петица, като една лира се търгува средно между $1,25 USD и $1,30 USD в зависимост от пазарните флуктуации.

6. Каймански долар (KYD)

Каймановите острови са британска задгранична територия в Карибско море, известна като едно от най-големите данъчни убежища в света. Тъй като страната не налага корпоративни данъци, стотици банкови и финансови институции държат капиталите си там, което крепи валутата на ниво от $1,20 USD.

7. Евро (EUR)

Официалната валута на Еврозоната е втората най-използвана и търгувана валута на планетата след щатския долар. Стойността на еврото спрямо долара варира, но в момента се задържа стабилно на нива около $1,08 – $1,10 USD.

8. Швейцарски франк (CHF)

Швейцария е синоним на банкова стабилност, неутралитет и силна икономика. Франкът традиционно се смята за "валута-убежище" – инвеститорите купуват швейцарски франкове по време на глобални и геополитически кризи, за да защитят парите си. Курсът му е много близък до паритет с щатския долар (около $1,12 USD).

9. Щатски долар (USD)

Въпреки че е на 9-то място по индивидуална стойност на единия знак, щатският долар остава абсолютният владетел на световната икономика. Над 80% от международната търговия се извършва в долари, а централните банки по света го държат като основна резервна валута.

10. Бахамски долар (BSD)

Класацията затваря валутата на Бахамските острови. Интересното при нея е, че тя е фиксирана в съотношение точно 1:1 спрямо щатския долар от 1966 г. насам. Поради силно развитата туристическа индустрия и офшорния финансов сектор, бахамският долар поддържа перфектна стабилност.

Източник: Times of India    
Марко Рубио: Ормузкият проток трябва да бъде отворен

Той заяви, че свободното преминаване през стратегическия воден път е от ключово значение за международната сигурност

Метален баскетболен кош се срути по време на игра на новоизградено игрище в „Лагера“

Съоръжението все още не е прието от районната администрация заради установени забележки по изпълнението

Буца в гърлото: Кога това усещане е просто чист стрес и кога крие неподозиран здравословен проблем

Медицинският феномен „глобус“: От стрес и киселини до проблеми с щитовидната жлеза – как да разпознаем опасните сигнали?

Бразилският президент пак е диагностициран с рак

Базалноклетъчна лезия е била премахната от кожата на на 80-годишния Лула на 24 април

Възобновиха подаването на питейна вода за Севлиево

Очаква се още тази нощ тя да стигне до домовете на хората

Овладяха опасността от химическа експлозия в Калифорния

Евакуационните зони остават в сила

Борисов: ГЕРБ остава надежден партньор на САЩ

По време на разговора бяха обсъдени двустранните отношения и стратегическото партньорство между България и САЩ

Адвокат: Служители на ГДНП продават информация на издирвани лица

Според адвокат Зорница Костова хората, които трябвало да издирват Васил Михайлов, му помагали

Украйна удари руско петролно депо в Брянска област

Депото е част от веригата за снабдяване с гориво на руската армия

Какво наистина е договорено между САЩ и Иран

Не е ясно кога или как споразумението може да бъде финализирано

Русия предупреди чужденците да напуснат Киев

Москва: Ударът на въоръжените сили на Украйна по Старобелск преля чашата на търпението

Трамвай дерайлира и се вряза в сграда в Белград

Двама пътници са получили сериозни травми под формата на счупвания на крайници

Иран разкри в какво състояние е върховният лидер Моджтаба Хаменей

Хаменей е бил приет в болница на 28 февруари

Жена загина в тежка катастрофа край Симитли

Главен път Е-79 бе напълно затворен за движение и в двете посоки

Съпругът на бившия шотландски премиер се призна за виновен

Шейсет и две годишният Питър Мърел бе задържан под стража

Oбвинения за изтезания и сексуално насилие срещу Израел

Около 50 от активистите в глобалната хуманитарна флотилия за Газа са били приети в болница в Турция

