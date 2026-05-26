Изненадваща класация: Топ 10 на най-скъпите валути в света

К оя е най-мощната валута на планетата? Ако си мислите, че това е щатският долар, еврото или британската лира – грешите. Въпреки че доларът е най-търгуваната валута в глобален мащаб, той дори не влиза в челната петица по пазарна стойност. Лидерите в тази класация се определят от петролното богатство и икономическата стабилност.

Ето как изглежда подредбата на 10-те най-ценни валути в света в момента, изчислени спрямо щатския долар:

1. Кувейтски динар (KWD)

Абсолютният лидер в света. Кувейт дължи силата на валутата си на огромния износ на петрол и липсата на данъци за гражданите. Един кувейтски динар се разменя за приблизително $3,25 USD.

2. Бахрейнски динар (BHD)

Подобно на Кувейт, Бахрейн е островна държава в Персийския залив, чието богатство се крепи на черното злато. Бахрейнският динар е обвързан с долара, но стойността му остава стабилно висока – около $2,65 USD за един динар.

3. Омански риал (OMR)

Оман се намира на Арабския полуостров и поддържа изключително силна валута благодарение на консервативната си и стабилна финансова политика и големите петролни резерви. Един риал се равнява на около $2,60 USD.

4. Йордански динар (JOD)

За разлика от първите три държави, Йордания не е голям износител на петрол. Силата на нейния динар идва от факта, че правителството официално го обвърза с щатския долар преди десетилетия с цел привличане на инвестиции и поддържане на икономическа стабилност. Един йордански динар струва около $1,41 USD.

5. Британска лира (GBP)

Първата европейска валута в списъка. Паундът е една от най-старите и най-широко използваните валути в света. Великобритания държи челната петица, като една лира се търгува средно между $1,25 USD и $1,30 USD в зависимост от пазарните флуктуации.

6. Каймански долар (KYD)

Каймановите острови са британска задгранична територия в Карибско море, известна като едно от най-големите данъчни убежища в света. Тъй като страната не налага корпоративни данъци, стотици банкови и финансови институции държат капиталите си там, което крепи валутата на ниво от $1,20 USD.

7. Евро (EUR)

Официалната валута на Еврозоната е втората най-използвана и търгувана валута на планетата след щатския долар. Стойността на еврото спрямо долара варира, но в момента се задържа стабилно на нива около $1,08 – $1,10 USD.

8. Швейцарски франк (CHF)

Швейцария е синоним на банкова стабилност, неутралитет и силна икономика. Франкът традиционно се смята за "валута-убежище" – инвеститорите купуват швейцарски франкове по време на глобални и геополитически кризи, за да защитят парите си. Курсът му е много близък до паритет с щатския долар (около $1,12 USD).

9. Щатски долар (USD)

Въпреки че е на 9-то място по индивидуална стойност на единия знак, щатският долар остава абсолютният владетел на световната икономика. Над 80% от международната търговия се извършва в долари, а централните банки по света го държат като основна резервна валута.

10. Бахамски долар (BSD)

Класацията затваря валутата на Бахамските острови. Интересното при нея е, че тя е фиксирана в съотношение точно 1:1 спрямо щатския долар от 1966 г. насам. Поради силно развитата туристическа индустрия и офшорния финансов сектор, бахамският долар поддържа перфектна стабилност.