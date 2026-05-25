Иран заплаши САЩ с „горчиви последици“

Рубио: Или ще има сделка с Иран, или САЩ ще действат по друг начин

П редседателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че въоръжените сили на Иран са успели да възстановят потенциала си по време на примирието и предупреди, че ако Съединените щати имат „неблагоразумието да възобновят войната“, последствията ще бъдат „още по-разрушителни и горчиви“.

Изказването му идва на фона на засиленото напрежение в региона и продължаващите дипломатически усилия между Техеран, Вашингтон и регионалните сили в Близкия изток.

Малко след острото предупреждение Галибаф беше преизбран за председател на иранския Меджлис, съобщи полуофициалната агенция "Фарс", цитирана от "Ройтерс". Така той запазва една от най-важните позиции в политическата система на Ислямската република в момент на сериозни вътрешни и външнополитически предизвикателства.

В събота Галибаф се срещна в Техеран с главнокомандващия пакистанските въоръжени сили Асим Мунир. Разговорът бе част от активните дипломатически контакти, насочени към ограничаване на напрежението в региона след последните конфликти и размяната на заплахи между Иран, Израел и САЩ.

През последните седмици ролята на Галибаф в управлението на кризата значително нарасна. Наскоро беше съобщено, че той ще поеме и ключовото направление в отношенията с Китай – стратегически партньор на Иран и най-голям купувач на ирански петрол, предаде "Франс прес".

Галибаф е сред малкото представители на старата гвардия на режима, които продължават да заемат водещи позиции в страната. Той е бивш командир на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, бивш кмет на Техеран и неуспешен кандидат за президент. От началото на регионалната ескалация той играе ролята на посредник между политическите, военните и духовните елити в страната.

Според ирански и пакистански представители обаче реалният оперативен контрол в момента все повече преминава към военните. Като ключова фигура се очертава командирът на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Ахмад Вахиди, който според източници е имал централна роля в преговорите и координацията по време на последните военни напрежения и примирието.

Анализатори коментират, че влиянието на Корпуса на гвардейците в Иран продължава да расте, а Вахиди постепенно се превръща в новия силен човек в страната, оставяйки в сянка част от традиционния политически елит, включително Галибаф и външния министър Абас Арагчи.

Разместването на силите в Техеран се случва в момент, в който международната общност следи с тревога опасенията от нова ескалация в Близкия изток и възможността напрежението между Иран и САЩ отново да прерасне в открит конфликт.