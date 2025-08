Гореща вълна! Япония преживя най-топлия юли в историята си

Я пония преживя най-горещия юли от началото на записите през 1898 г. Това съобщи метеорологичната агенция на страната и предупреди за още „екстремни горещини“ през следващия месец.

Учените твърдят, че горещите вълни стават все по-интензивни и чести в целия свят поради предизвиканото от човека изменение на климата и Япония не прави изключение, предаде АФП.

Средната температура през юли е била с рекордните 2,89°C по-висока спрямо средната стойност за периода 1991-2020 г., съобщи Японската метеорологична агенция.

"The next month is expected to continue to bring severe heat throughout the country," the weather agency said. Read more at: https://t.co/URLEMvyo6f #Japan #Hyogo #DailyTribune pic.twitter.com/zgc4fBiua9

Това е третата поредна година с рекордни средни температури за юли.

На 30 юли в Япония беше регистрирана най-високата температура – 41,2°C в западния регион Хього.

„Очаква се следващият месец да продължи да носи силни горещини в цялата страна“, заяви метеорологичната агенция.

Валежите през юли са били слаби в обширни райони на Япония, а в северните райони, обърнати към Японско море, са паднали рекордно малко валежи, допълни тя.

The monthly anomaly of the average surface temperature over Japan in July 2025 was +2.89°C. This significantly surpasses the previous July record of +2.16°C set in July 2024, marking the highest record since statistics began in 1898 for 3 consecutive years!!



JMA&WEATHERNEWS INC. pic.twitter.com/thNgr7aL4O