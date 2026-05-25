Възобновиха подаването на питейна вода за Севлиево

Кал, тиня и унищожени домове: Каква е равносметката след потопа в Северна България

В ъзобновиха подаването на питейна вода за Севлиево и околните населени места. Това стана около 21:00 часа, съобщава NOVA.

В продължение на три дни около 30 000 души в района бяха без питейна вода. Наводнението отнесе 87 метра тръби, преминаващи над река Видима. Очаква се до полунощ питейната вода да достигне до всички.

По-рано в „Интервюто в Новините на NOVA" регионалният министър Иван Шишков каза, че най- голямото предизвикателство е било откриването на тръба, с която водопровода да бъде възстановен.

„Колкото и абсурдно да звучи във всички складове на ВиК дружествата няма такава метална тръба. И цялото правителство се ангажирахме с една тръба. Тя дойде от „Булгартрансгаз””, каза Шишков.

Той обясни, че ВиК дружествата като цяло не използват метални тръби.

„Но няма логика в държавата никога да няма резерв. Държавата никога не е била готова и не е имала резерв за каквото и да е”, подчерта Шишков.

Той допълни, че също така коритата на реките и деретата не са почистени добре.

Последните два дни Шишков е бил в непрекъснат контакт с областните управители на Габрово и Велико Търново.