САЩ и Иран охладиха надеждите за скорошен пробив в мирните преговори

Теч на опасно химическо вещество наложи евакуацията на близо 40 000 души в Калифорния

Десетки хиляди излязоха срещу Вучич в Белград, протестът завърши със сблъсъци

Какво знаем за руската атака с „Орешник“ срещу Украйна

Рубио: Или ще има сделка с Иран, или САЩ ще действат по друг начин

Н адеждите за скорошен пробив в преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на продължаващата вече три месеца война бяха охладени, след като и двете страни признаха, че ключови разногласия остават нерешени.

Преговорите се провалиха: САЩ и Иран не стигнаха до споразумение

Американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че Вашингтон ще даде шанс на дипломацията, но при провал е готов да действа „по друг начин“.

„Или ще постигнем добра сделка, или ще има алтернативни варианти“, заяви Рубио пред журналисти в Делхи, цитиран от Ройтерс.

По думите му САЩ са предложили рамка за сериозни и ограничени във времето преговори по ядрената програма на Иран, както и възможност за отваряне на стратегическия Ормузки проток.

„На масата има доста солидно предложение относно техните възможности да отворят протока и да започнат сериозни, значими и ограничени по време преговори по ядрения въпрос“, посочи Рубио.

Провал на преговорите в Исламабад: САЩ и Иран не стигнаха до споразумение

Изказването му идва ден след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е инструктирал своите представители да не прибързват със споразумение с Техеран.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп подчерта, че американската блокада срещу иранските кораби в Ормузкия проток ще остане в сила до подписването на окончателно споразумение.

„Блокадата остава в пълна сила, докато споразумение не се постигне, утвърди и подпише. И двете страни трябва добре да помислят, без да бързат, и да направят нещата както трябва“, написа той.

Рубио: Постигнат е напредък с Иран

Само ден по-рано Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран „до голяма степен са договорили“ меморандум за разбирателство, който може да доведе до мирно споразумение и повторно отваряне на Ормузкия проток.

От иранска страна обаче тонът също остана предпазлив. Говорителят на външното министерство Есмаил Багаи заяви, че в момента Техеран води разговори основно за прекратяване на войната, а не за ядрената програма.

Той призна, че са постигнати определени рамкови договорености, но подчерта, че споразумение не изглежда непосредствено предстоящо.

„Никой не може да каже, че окончателна сделка е близо“, посочи Багаи.

По думите му проектът за меморандум не съдържа конкретни договорености за управлението на Ормузкия проток, който според Техеран принадлежи на крайбрежните държави.

Иран: Все още сме далеч от споразумение със САЩ

Багаи добави още, че Иран няма намерение да въвежда такси за преминаване през ключовия морски маршрут, макар че „предоставяните услуги е нормално да имат цена“.

Преди избухването на конфликта през Ормузкия проток преминаваше близо една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, което превръща региона в една от най-важните енергийни точки в света.

Основните спорове между Вашингтон и Техеран остават свързани с ядрената програма на Иран, санкциите срещу страната, замразените ирански активи в чужбина и ролята на Техеран в регионалните конфликти, включително войната между Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ в Ливан.

Високопоставен представител на американската администрация заяви, че Иран е дал „принципно“ съгласие да отвори Ормузкия проток в замяна на отмяна на американската военноморска блокада.

Според същия източник Техеран е приел и идеята да се освободи от запасите си от високообогатен уран, макар че все още се обсъжда механизмът за това.

5-те капана, които могат да провалят преговорите между САЩ и Иран

Американските власти твърдят още, че върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей е одобрил общата рамка на потенциалното споразумение.

Според друг високопоставен представител на Вашингтон предложената рамка ще даде на преговарящите около 60 дни за постигане на окончателна сделка.

Ирански източници, цитирани от "Ройтерс", посочват, че в следващите етапи могат да бъдат намерени „работещи формули“ за решаване на спора около обогатения уран, включително поставянето му под надзора на ядрената агенция на ООН.

Междувременно международната общност продължава внимателно да следи преговорите, тъй като евентуален провал може да доведе до нова ескалация на напрежението в Близкия изток и сериозни последици за световните енергийни пазари.