Част от висящ мост рухна под краката на туристи в Индонезия

Мостът е бил над джунглата и е водел до водопадите Кунка Вуланг на остров Флорес

26 май 2026, 08:02
Ч аст от висящ мост в Индонезия рухна и при инцидента загинаха двама австралийски туристи, които са преминавали по него точно в този момент, предаде ДПА.

Мостът е бил над джунглата и е водел до водопадите Кунка Вуланг на остров Флорес.

Жертвите са двойка, съответно на 55 и на 57 години.

Водопадите Кунка Вуланг са зрелищна природна забележителност, разположена във високите и отдалечени райони на регион Хилос, известен със своята девствена природна красота и разнообразни екосистеми. Състоящи се от поредица великолепни каскади, водопадите са известни със своите драматични спадове, пищна заобикаляща среда и огромния обем вода, който се спуска по древни скални образувания. Името "Кунка Вуланг" произлиза от местен индигенен език и означава "Шепнещият гигант" или "Ревящият дух", отразявайки благоговението, което местните общности изпитват към това мощно природно явление.

В геологическо отношение водопадите Кунка Вуланг са доказателство за хилядолетия ерозия и геоложко издигане. Водопадите се образуват основно там, където бързотечащата река Кунка Вуланг пресича видна базалтова разломна линия, създавайки няколко различни нива и спадове. Горните участъци се отличават с широки, нежни бързеи, преди да се слеят в поредица от впечатляващи падове, най-високият от които е около 75 метра. Мощното въздействие на водата е издълбало дълбоки басейни в основата на всеки значителен водопад, допринасяйки за уникалния микроклимат в непосредствена близост. Околните скали са съставени предимно от древни вулканични скали, характеризиращи се с тъмен, изветрял вид.

Екосистемата около водопадите Кунка Вуланг е забележително богата и биоразнообразна. Гъста дъждовна гора процъфтява във влажните условия, дом на множество ендемични видове флора и фауна. Редки орхидеи, гигантски папрати и разнообразие от мъхове се придържат към влажните скални стени, докато горският навес поддържа жизнена общност от птици, насекоми и малки бозайници. Чистите, богати на кислород води на река Кунка Вуланг поддържат уникални видове риби, които не се срещат никъде другаде. Районът се счита за жизненоважен екологичен коридор, допринасящ значително за регионалното биоразнообразие.

Макар и сравнително отдалечени, водопадите Кунка Вуланг са придобили признание като важна дестинация за екотуризъм. Екскурзии с гид често водят посетители по предизвикателни, но възнаграждаващи пътеки, предлагайки спиращи дъха гледки и възможности за наблюдение на дивата природа. Местните общности все по-често се ангажират с инициативи за устойчив туризъм, предоставяйки услуги за гостоприемство и гидове, което от своя страна подкрепя поминъка им и насърчава чувство за отговорност към водопадите. Усилията за опазване са насочени към поддържане на девственото състояние на района, регулиране на достъпа на посетители и защита на неговия уникален екологичен баланс от потенциални въздействия. Най-доброто време за посещение обикновено е през сухия сезон, когато пътеките са по-достъпни и водният поток все още е значителен, но не прекомерен.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
