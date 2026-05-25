Бунт и стрелба във венецуелски затвор, затворници подпалиха покрива

С тотици затворници от затвора в град Баринас в западната част на Венецуела организираха протест на покрива на затворническия комплекс, като подпалиха матраци и чаршафи и призоваха за отстраняването на директора на затвора, предадоха "Ройтерс" и "Франс прес".
Десетки затворници загинаха при пожар и бунт във Венецуела
Venezuelan inmates climbed onto a prison roof in Barinas to protest shootings and abuse by guards, setting mattresses on fire and demanding the prison director's removal.
"Искаме справедливост. Те стрелят по нас, охранителите и надзирателите", казва един от затворниците във видеозапис, публикуван от "Венецуелски център за наблюдение на затворите" - местна неправителствена организация - в X, в който се вижда мъж с огнестрелна рана в областта на гърдите.
На други кадри се вижда как затворници, голяма част от тях с покрити лица, развяват транспаранти, на някои от които пише "SOS" и "Ние сме подложени на изтезания".
Затворници заявиха, че са протестирали мирно, когато персоналът на затвора е открил огън, в резултат на което някои от тях са били ранени.
Inmates at the Barinas Judicial Internment Center in Venezuela are demanding the removal of new director Elvis Macuare Guerrero, accusing him of violent raids, isolation, and torture.
Властите във Венецуела не отговориха веднага на запитването за коментар.
Във видеозаписи, публикувани от местната неправителствена организация, затворниците призовават за отстраняването на наскоро назначения директор Елвис Макуаре Гереро. Те заявяват, че са им били взети дрехите, забранено им е било да приемат посетители и са били принуждаване на продават наркотици.
Rooftop protest erupts at Barinas prison in Venezuela as inmates set mattresses on fire and accuse authorities of shootings, abuse and harsh treatment. Heavy smoke rises as tensions escalate and families gather outside amid chaos inside the facility.
Членове на семействата на затворниците са се събрали пред затвора и са влезли в сблъсък със служители на Националната гвардия, които са били оборудвани с щитове за борба с безредиците, но въпреки това не са успели да ги спрат. Те разказаха пред "Венецуелски център за наблюдение на затворите", че са чули викове и експлозии след влизането си.
Местната неправителствена организация заяви, че документира събитията и ги докладва на организациите за защита на правата на човека.
Prisoners riot at a Venezuelan prison
Inmates set mattresses on fire and seized the prison roof, demanding the resignation of the facility's director.
The prisoners accuse guards of torture, beatings, and executing unarmed inmates. According to Reuters and the human rights…
Проблемите във венецуелските затвори са често срещани. Неправителствените организации редовно изтъкват пренаселеността в затворите, както и нарушенията на човешките права. Те също така изтъкват забавяния в съдебните процедури, при които затворници остават зад решетките месеци наред, без да бъдат съдени, или забавяния при освобождаването им, отбелязва АФП.
Венецуелските затвори се следят отблизо от международни организации, след като правителството на временната президентка Делси Родригес прие закон за освобождаването на стотици хора, смятани за политически затворници. През януари САЩ задържаха дългогодишния президент Николас Мадуро, отбелязва "Ройтерс".