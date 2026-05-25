Свят

Бразилският президент пак е диагностициран с рак

Базалноклетъчна лезия е била премахната от кожата на на 80-годишния Лула на 24 април

25 май 2026, 22:59
Бразилският президент пак е диагностициран с рак
Източник: AP/БТА

Б разилският президент Луиз Инасио Лула да Силва започва превантивно лечение с лъчетерапия, след като е бил диагностициран с ранен стадий на рак на кожата, съобщиха днес лекуващите го лекари и президентската канцелария, цитирани от “Ройтерс”. 

Базалноклетъчна лезия е била премахната от кожата на на 80-годишния Лула на 24 април. 

Лула да Силва победи рака и може би се връща

“Беше решено да продължим с допълващо лечение с превантивна повърхностна лъчетерапия на скалпа”, съобщиха лекарите в Сирийско-ливанската болница и добавиха, че Лула ще продължи с ежедневните си дейности без ограничения.

Говорител на канцеларията на бразилския президент каза пред “Ройтерс”, че “малката” лезия е определена като рак в начален стадий и Лула ще бъде подложен на 15 сесии лъчетерапия, за да бъдат предотвратени допълнителни лезии. 

Очаква се бразилският президент да се кандидатира за четвърти президентски мандат през октомври и в момента той води пред десния си опонент Флавио Болсонаро в няколко проучвания на общественото мнение. 

Президентът на Бразилия е получил мозъчен кръвоизлив

Лула е най-старият действащ президент на Бразилия и е имал здравословни проблеми и в миналото, включително спешни операции през 2024 г. за лечение и предотвратяване на мозъчен кръвоизлив. Лула е бил „лекуван“ заради рак на гърлото през 2011 г.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Лула да Силва Бразилия Рак на кожата
Последвайте ни
Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Тръмп отправи историческо искане към арабските страни и Иран

Тръмп отправи историческо искане към арабските страни и Иран

Русия предупреди чужденците да напуснат Киев

Русия предупреди чужденците да напуснат Киев

Горещата вълна във Франция взе жертви

Горещата вълна във Франция взе жертви

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
25 май: Девет минути и двадесет и девет секунди, които взривиха Америка
Ексклузивно

25 май: Девет минути и двадесет и девет секунди, които взривиха Америка

Преди 16 часа
Властелинът на Еверест: Непалски водач изкачи най-високия връх на планетата за рекорден 32-ри път
Ексклузивно

Властелинът на Еверест: Непалски водач изкачи най-високия връх на планетата за рекорден 32-ри път

Преди 16 часа
Топло и слънчево време в началото на седмицата, но идват нови бури и захлаждане
Ексклузивно

Топло и слънчево време в началото на седмицата, но идват нови бури и захлаждане

Преди 16 часа
Малко популярни, но практични функции в Windows
Ексклузивно

Малко популярни, но практични функции в Windows

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница

Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница

Свят Преди 1 час

Маргрете Втора е много популярна в Дания заради това че модернизира монархията

Овладяха опасността от химическа експлозия в Калифорния

Овладяха опасността от химическа експлозия в Калифорния

Свят Преди 1 час

Евакуационните зони остават в сила

Какво наистина е договорено между САЩ и Иран

Какво наистина е договорено между САЩ и Иран

Свят Преди 4 часа

Не е ясно кога или как споразумението може да бъде финализирано

Трамвай дерайлира и се вряза в сграда в Белград

Трамвай дерайлира и се вряза в сграда в Белград

Свят Преди 6 часа

Двама пътници са получили сериозни травми под формата на счупвания на крайници

Иран разкри в какво състояние е върховният лидер Моджтаба Хаменей

Иран разкри в какво състояние е върховният лидер Моджтаба Хаменей

Свят Преди 6 часа

Хаменей е бил приет в болница на 28 февруари

Жена загина в тежка катастрофа край Симитли

Жена загина в тежка катастрофа край Симитли

България Преди 7 часа

Главен път Е-79 бе напълно затворен за движение и в двете посоки

Съпругът на бившия шотландски премиер се призна за виновен

Съпругът на бившия шотландски премиер се призна за виновен

Свят Преди 7 часа

Шейсет и две годишният Питър Мърел бе задържан под стража

Oбвинения за изтезания и сексуално насилие срещу Израел

Oбвинения за изтезания и сексуално насилие срещу Израел

Свят Преди 7 часа

Около 50 от активистите в глобалната хуманитарна флотилия за Газа са били приети в болница в Турция

Арестуваха известната турска актриса Серенай Саръкая

Арестуваха известната турска актриса Серенай Саръкая

Свят Преди 7 часа

Саръкая е била задържана на летище в Истанбул при завръщането си от Италия

Бунт и стрелба във венецуелски затвор, затворници подпалиха покрива

Бунт и стрелба във венецуелски затвор, затворници подпалиха покрива

Свят Преди 8 часа

Демонстрантите обвиняват ръководството в изтезания

Радев се срещна с американския и.д. помощник държавен секретар по европейките въпроси

Радев се срещна с американския и.д. помощник държавен секретар по европейките въпроси

България Преди 8 часа

Двамата са обсъдили стратегическото партньорство между двете държави

<p>Лили Иванова след втория концерт в зала &bdquo;Олимпия&ldquo;: Щастлива съм, показах моето изкуство</p>

Лили Иванова след втория концерт в зала „Олимпия“: Щастлива съм, показах моето изкуство, беше невероятно удоволствие

Любопитно Преди 9 часа

В продължение на почти два часа, най-голямото име в българската поп музика представи едни от най-големите си хитове, заедно с нови песни

Интензивен трафик след серията почивни дни, близо 500 хил. коли се прибират към София

Интензивен трафик след серията почивни дни, близо 500 хил. коли се прибират към София

България Преди 9 часа

Най-натоварено традиционно ще бъде движението в посока София по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“

,

Жертвоприношение в името на науката: Защо пръстите и зъбите на Галилео Галилей се пазят в музей

Любопитно Преди 9 часа

Когато Галилео умира през 1642 г., Католическата църква категорично отказва да позволи той да бъде погребан в осветена земя заради еретичните му за онова време теории

Дуейн Джонсън и Джулия Робъртс откриват 14-ото издание на „Великият понеделник”

Дуейн Джонсън и Джулия Робъртс откриват 14-ото издание на „Великият понеделник”

Любопитно Преди 10 часа

Гласуването вече е активно, а участниците в него могат да спечелят награди

САЩ и Иран охладиха надеждите за скорошен пробив в мирните преговори

САЩ и Иран охладиха надеждите за скорошен пробив в мирните преговори

Свят Преди 10 часа

Марко Рубио предупреди, че Вашингтон ще търси „алтернативни варианти“, ако дипломацията с Техеран се провали

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в края на май

sinoptik.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg

Дуейн Джонсън и Джулия Робъртс откриват 14-ото издание на „Великият понеделник”

Edna.bg

Калин Сърменов – човекът, който превърна Сатирата в кауза

Edna.bg

Хулио Веласкес: Оценка десет за моите футболисти и за феновете

Gong.bg

Георги Костадинов: Благодарен съм на цялата левскарска общност

Gong.bg

Започна подаването на питейна вода за Севлиево и околните населени места

Nova.bg

Иван Шишков: На много места инфраструктурата е като след потоп

Nova.bg