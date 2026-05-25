Украйна удари руско петролно депо в Брянска област

У краинските сили са нанесли удар по руско петролно депо в Брянска област, съобщи днес Генералният щаб на украинската армия в публикация в Телеграм.

Според изявлението депото е част от веригата за снабдяване с гориво на руската армия.

Само ден по-рано, Украйна пое отговорност за нападение с дрон в северната част на Ленинградска област, близо до Санкт Петербург – регион, който доскоро рядко беше обект на подобни атаки. Този удар, макар и без информация за мащабни щети, демонстрира разширяването на обхвата на украинските безпилотни апарати.

През предходните седмици, Киев последователно насочваше усилията си към руската енергийна инфраструктура. Украинската армия потвърди, че е нанесла удари по петролни рафинерии в Рязанска и Самарска област, посочвайки, че тези обекти доставят гориво за руските военни сили.

Руското Министерство на отбраната редовно докладва за прехванати и унищожени украински дронове. Но през последните месеци Украйна атакува руснаците с повече дронове, отколкото изпращат те за първи път от началото на войната.

Киев открито заяви, че тези удари са насочени към намаляване на възможностите на Москва да финансира военната си кампания.