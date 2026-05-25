Борисов: ГЕРБ остава надежден партньор на САЩ

П редседателят на ГЕРБ Бойко Борисов разговаря с Артър Милик, старши служител, ръководещ Бюрото за Европейски и Евразийски въпроси към Държавния Департамент, съобщиха от пресцентъра на партията.

По време на разговора бяха обсъдени двустранните отношения и стратегическото партньорство между България и САЩ, въпроси от сферата на отбраната, енергийната свързаност и стратегическите инфраструктурни проекти, които имат значение както за България, така и за устойчивостта на цяла Югоизточна Европа. Сигурността в региона на Близкия Изток и Югоизточна Европа също бяха сред разискваните теми.

Борисов: САЩ са наш доверен съюзник

Бойко Борисов подчерта, че както винаги, ГЕРБ остава предвидим и последователен партньор на САЩ по всички ключови приоритети, които укрепват евроатлантическата ориентация на България и гарантират дългосрочна сигурност и икономическа стабилност на страната ни.

Председателят на ГЕРБ беше категоричен, че партията ще продължи да полага всички усилия в тази посока в българския парламент.