Учени разкриха възрастта, на която пушенето става изключително смъртоносно

П ушенето в юношеска възраст е честа грешка, която мнозина смятат за нормална фаза от израстването. Защо този навик е особено опасен точно на тази възраст, обяснява изследване, публикувано в списание Nature.

Какво показа изследването за тютюнопушенето

Мащабни научни констатации доказват, че ако човек пропуши преди 20-годишна възраст, това може да има катастрофални последици за здравето му в зряла възраст – дори ако спре цигарите напълно десетилетия по-късно.

Учени от болницата към Националния университет в Сеул (Южна Корея) и университета „Джонс Хопкинс“ (САЩ) публикуваха резултатите от две независими изследвания, които фундаментално променят разбирането ни за безопасните нива на излагане на тютюнев дим и времето за възстановяване на организма.

Като част от проучването корейските изследователи са анализирали данните на 9 295 979 възрастни. В началото на наблюдението през 2009 г. никой от тях не е имал история на сърдечни заболявания или инсулт. Около 3,7 милиона от тях са били пушачи, като една четвърт от тази група са започнали да пушат преди 20-годишна възраст, а 2% – преди да навършат 15 години.

По време на 9,3-годишното наблюдение авторите са установили ясна и тревожна тенденция:

Двоен риск от инфаркт: тези, които са пропушили преди 20-годишна възраст и са пушили интензивно, имат повече от два пъти по-висок риск от инфаркт в сравнение с непушачите.

80% по-висок риск от инсулт: рискът от остри мозъчно-съдови инциденти в тази група е нараснал с близо две трети.

Критичен възрастов праг от 15 години: тийнейджърите, запалили първата си цигара преди 15 г., показват най-високи нива на смъртност и тежки сърдечно-съдови инциденти.

Най-важното е, че рисковете остават необичайно високи дори след коригиране на данните спрямо общото количество изпушени цигари през живота. С други думи – дори ако човек е започнал рано, но е отказал цигарите бързо, кръвоносните му съдове пак са по-увредени от тези на хората, които са пропушили за първи път след 30-годишна възраст.

Изследователите обясняват това с факта, че кръвоносните съдове на подрастващите са изключително уязвими към токсини. Хроничното възпаление, сгъстяването на кръвта и увреждането на артериите (атеросклероза) започват още в детството, като успоредно с това се формира и силна никотинова зависимост.

Митът за „лекото пушене“

В същото време изследователи от Центъра за превенция на сърдечно-съдови заболявания „Чикароне“ към университета „Джонс Хопкинс“ (Балтимор, САЩ), ръководени от професора по кардиология Майкъл Блаха, опровергаха мита за безопасността на твърдението, че пушиш „малко“. Те комбинираха данни от 22 изследвания, обхващащи 330 000 души в продължение на 20 години.

Резултатите, публикувани в PLOS Medicine, шокираха лекарите. Пушенето на само 2 до 5 цигари на ден се свързва с 50% по-висок риск от сърдечна недостатъчност и 60% по-висок риск от смърт от каквато и да е причина, в сравнение с хората, които никога не са пушили.

30-годишна опашка от рискове: Рискът от сърдечно-съдови заболявания спада най-рязко през първото десетилетие след спиране на цигарите. Въпреки това, дори 30 години след последната изпушена цигара, бившите пушачи все още имат по-висок риск от заболяване в сравнение с хората, които никога не са докосвали тютюн.

И двете проучвания за пореден път доказват, че няма безопасна доза никотин или „приемлива“ възраст за пропушване. Колкото по-рано тийнейджърът или младият човек се откаже от този навик, толкова по-голям е шансът съдовата му система да достигне до дълбока старост без катастрофални последици.