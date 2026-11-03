Свят

Рекорд за 12 милиарда долара: Защо това са най-скъпите избори в историята на САЩ

Изборите за Конгреса счупиха всички рекорди с разходи от близо 12 милиарда долара, а над една четвърт от сумата идва от едва 40 мега-дарители

3 ноември 2026, 10:34
Тръмп: Ставам Г-н Вето, ако демократите спечелят!

Тръмп: Ставам Г-н Вето, ако демократите спечелят!
Идентифицираха жертвите от самолетната катастрофата във Флорида, сред тях са IT предприемач и малките му деца

Идентифицираха жертвите от самолетната катастрофата във Флорида, сред тях са IT предприемач и малките му деца
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ключови междинни избори в САЩ. Тръмп: Това е най-важният вот в живота ни

Ключови междинни избори в САЩ. Тръмп: Това е най-важният вот в живота ни
„Отче наш“: Пилотът се молел секунди преди самолетът във Флорида да се разбие

„Отче наш“: Пилотът се молел секунди преди самолетът във Флорида да се разбие
Хакнаха приложението за въздушни тревоги в Украйна, изпрати фалшиви сигнали за ядрена опасност

Хакнаха приложението за въздушни тревоги в Украйна, изпрати фалшиви сигнали за ядрена опасност
„Ядохме трева“: Изтощени от глад жители на Олешки разказват за оцеляването под руска окупация

„Ядохме трева“: Изтощени от глад жители на Олешки разказват за оцеляването под руска окупация
Северна Корея изпита нова бойна глава за тактическа балистична ракета

Северна Корея изпита нова бойна глава за тактическа балистична ракета

К огато американците се отправят към урните на тези междинни избори, те не просто гласуват за бъдещето на 435-те места в Камарата на представителите и 35-те стола в Сената. Те слагат финалната точка на най-скъпата, най-поляризирана и финансово мащабна кампания в историята на САЩ.

По данни на независимата изследователска организация OpenSecrets и водещата компания за медиен мониторинг AdImpact, общите разходи за политическа реклама и кампании за цикъла достигат колосалните 11,6 до 11,9 милиарда долара - сума, която надхвърля с близо 30% предходния рекорд от междинните избори през 2022 г. ($8,9 млрд.) и дори преминава границата на разходите от последните президентски избори.

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Защо залогът взриви финансовите тавани?

Финансовата ескалация има ясна цел: тотален контрол върху законодателния апарат във Вашингтон за оставащите две години от мандата на Доналд Тръмп.

Рискът за Белия дом: Ако Демократическата партия си върне мнозинството в Камарата на представителите или спечели оспорвания Сенат, Белият дом ще бъде изправен пред пълна блокада на реформите си, последвана от десетки конгресни разследвания, изслушвания на членове на кабинета и постоянна заплаха от импийчмънт.

Вотът, който може да промени Вашингтон

Икономическият барометър: Над 50% от рекламните бюджети са изразходвани за послания, свързани с икономиката – високите разходи за живот, цените на горивата и енергията, както и геополитическите сътресения, свързани с конфликта с Иран.

Къде отидоха милиардите: Войната в ефира и „Swing States“

Въпреки разрастването на дигиталните платформи, лъвският пай от средствата отново отиде за традиционна телевизионна реклама в ефира.

Парите обаче не се разпределят равномерно. Вместо това те бяха масирано наляти в шепа „колебливи щати“ и ключови сенаторски надпревари:

  • Тексас, Мичиган, Охайо, Мейн и Северна Каролина: По данни на AdImpact, само за рекламните спотове в тези няколко щата са изхарчени стотици милиони долари. В някои ключови окръзи медийният пазар бе толкова претоварен, че цените за секунда политическо време скочиха неколкократно.
  • Тънките разлики: В щати като Тексас и Канзас бе отбелязан трицифрен процентен скок в разходите за реклама спрямо 2022 г., тъй като и двете партии видяха шанс да преобърнат исторически контролирани от съперника територии.
  • Ключово изпитание за Тръмп: Американците гласуват на избори, които могат да блокират Белия дом

Ерата на олигарсите: Мъск, Super PACs и „Тъмните пари“

Основният двигател на рекорда от 12 милиарда долара не са дребните дарители, а рекордната концентрация на капитал от шепа мега-милиардери.

Източник на финансиране Размер / Данни (OpenSecrets & Brennan Center) Акцент / Влияние
Топ 40 мега-дарители $2,4 милиарда Наляли са 7 пъти повече пари в сравнение с 2014 г. (инфлационно коригирано).
Най-голям индивидуален донор Илон Мъск (над $445M - $483M) Мобилизира невиждан по мащаб частен капитал в подкрепа на републиканските структури.
„Тъмни пари“ (Dark Money) Над $1,0 милиард Средства, преминали през организации с идеална цел (501c4), които нямат задължение да разкриват дарителите си.
Двамата ключови политически играчи Тръмп & Демократическите PACs Доналд Тръмп мобилизира над $400 млн. чрез своите фондове, докато демократите разчитат на мрежи като Majority Forward ($102M+).

Какво означава финансовият рекорд за бъдещето?

Според политическите анализатори от OpenSecrets, мащабът на тези избори показва две трайни тенденции в американската политика.

Тръмп започна 32-дневна предизборна офанзива преди междинните избори в САЩ

От една страна дълбока инфлация на политическия процес. Да стигнеш до гласоподавателя днес струва скъпо. Поляризацията прави избирателите по-трудни за убеждаване, което кара щабовете да ги заливат с негативна реклама по всички възможни канали – от ефирните телевизии до социалните мрежи и видео платформите.

От друга страна - зависимост от външни комитети. Кампаниите вече не се управляват изцяло от самите кандидати, а от външни супер-комитети (Super PACs). Това променя дневния ред – тези, които осигуряват милиардите, имат решаваща дума за законодателните приоритети след изборния ден.

Дали тези 12 милиарда долара ще купят контрол над Вашингтон за републиканците, или ще се окажат рекордно скъпа загуба, предстои да разберем с броенето на бюлетините тази нощ.

 

Източник: OpenSecrets, AdImpact, Bloomberg, The Wall Street Journal, Politico, Washington Post, Associated Press, Reuters    
междинни избори политика на САЩ финансиране на кампании политическа реклама колебливи щати Доналд Тръмп Super PACs тъмни пари мега-дарители поляризация
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Демерджиев: Издирваният за убийството на куче в София се яви в СДВР с адвокат, ще бъде задържан

Демерджиев: Издирваният за убийството на куче в София се яви в СДВР с адвокат, ще бъде задържан

Разкриха какво всъщност е казал Идрис Елба на крал Чарлз III в Антигуа

Разкриха какво всъщност е казал Идрис Елба на крал Чарлз III в Антигуа

"Животът ми е безсмислен вече": Мъж, останал сляп след зверски побой в София, чака справедливост 5 години

Зад вашия AI агент все пак може да стои човек

Зад вашия AI агент все пак може да стои човек

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Автомобилната катастрофа в Китай може да струва скъпо на Европа

Автомобилната катастрофа в Китай може да струва скъпо на Европа

carmarket.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 3 часа
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 5 часа
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 3 часа
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бойните полета в САЩ: Ключовите сблъсъци, които ще решат бъдещето на Америка

Бойните полета в САЩ: Ключовите сблъсъци, които ще решат бъдещето на Америка

Свят Преди 24 минути

Милиони американци са на път да решат бъдещето на контролирания от републиканците Конгрес в междинни избори, които ще окажат значително влияние върху последните две години от мандата на президента Доналд Тръмп. Всички погледи са приковани към шепа сенатски надпревари, които ще определят контрола върху ценната горна камара

Битката за бюджета: ИПИ предлага свиване на администрацията, експерти предупреждават за риск от рецесия

Битката за бюджета: ИПИ предлага свиване на администрацията, експерти предупреждават за риск от рецесия

Парите ни Преди 26 минути

Автобус се преобърна в канавка в Турция, 45 души са ранени

Автобус се преобърна в канавка в Турция, 45 души са ранени

Свят Преди 54 минути

Инцидентът е станал край град Хююк в окръг Коня, петима от пострадалите са транспортирани до болници в Коня

Радев: ЕЦБ може да вдигне лихвите още през декември, инфлацията у нас стига 6%

Радев: ЕЦБ може да вдигне лихвите още през декември, инфлацията у нас стига 6%

Парите ни Преди 55 минути

Главчев отговори на Демерджиев за проверката на полетите на Пеевски: „Правото е за зрящите“

Главчев отговори на Демерджиев за проверката на полетите на Пеевски: „Правото е за зрящите“

България Преди 1 час

Кола блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Кола блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

България Преди 1 час

Произшествието е станало в понеделник около 20:00 часа

След анонимен сигнал: Властите в Мексико претърсиха склад на бащата на Меган Маркъл

След анонимен сигнал: Властите в Мексико претърсиха склад на бащата на Меган Маркъл

Любопитно Преди 1 час

Мексиканските власти претърсиха склад, нает от бащата на Меган Маркъл – Томас Маркъл, в рамките на разследване за притежание на материали с детско насилие, докато херцогинята на Съсекс заяви, че е дълбоко разстроена от разкритията

Латвия вдигна изтребители на НАТО и предупреди жителите на два региона да се укрият

Латвия вдигна изтребители на НАТО и предупреди жителите на два региона да се укрият

Свят Преди 1 час

Латвийските власти съобщиха за краткотрайна заплаха във въздушното пространство на страната, предизвикана от навлизането на неидентифициран обект в близост до границите с Русия и Беларус

<p>Dacia Bigster на газ е манна небесна (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

Dacia Bigster на газ е манна небесна (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 1 час

При днешните цени на горивата, да имаш заводски монтирана газова уредба е решение, което вади Bigster под светлините на прожекторите, защото за грубо 30 евро минавате поне 515 км, т.е. 6 евро/100 км

Без топла вода, без парно, а печките са забранени: Студентите в София определят условията като нечовешки

Без топла вода, без парно, а печките са забранени: Студентите в София определят условията като нечовешки

България Преди 1 час

Парното се пуска поетапно от 29 октомври, но в някои общежития в „Студентски град“ още няма отопление, а отоплителните уреди са забранени. „Топлофикация“ и управителите си прехвърлят отговорността

Дронове край границата с Румъния вдигнаха изтребители F-18, задействаха RO-ALERT

Дронове край границата с Румъния вдигнаха изтребители F-18, задействаха RO-ALERT

Свят Преди 1 час

Военното министерство съобщи, че няма нарушение на румънското въздушно пространство

Разбиха канал за трафик на мигранти в София и Пернишко, има задържани

Разбиха канал за трафик на мигранти в София и Пернишко, има задържани

България Преди 1 час

Групата е превозвала незаконни мигранти от българо-турската до българо-сръбската граница. Сред арестуваните е предполагаемият ѝ организатор

,

Гигантски радар в Калининград: Русия ще вижда всичко в Европа

Свят Преди 1 час

Съвсем скоро Русия ще може да държи под око почти всеки ъгъл на Европа

<p>Полицията в Мадрид разруши палатковия лагер на протестиращите</p>

Полицията в Мадрид разруши палатковия лагер на протестиращите срещу жилищната политика

Свят Преди 2 часа

Над 330 души бяха евакуирани от площад „Пуерта дел Сол“, а двама са задържани. Организаторите на протеста обвиниха полицията в насилствена намеса

Петролът отново поскъпва след удари на САЩ по ирански остров в Ормузкия проток

Петролът отново поскъпва след удари на САЩ по ирански остров в Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Ден след срив от над 7% Брент се задържа около 105 долара за барел, а надеждите за край на войната с Иран бяха поставени под съмнение

Ще има ли мир в Украйна: САЩ събира преговарящи в Абу Даби

Ще има ли мир в Украйна: САЩ събира преговарящи в Абу Даби

Свят Преди 2 часа

Делегациите ще се фокусират върху следвоенните договорености за сигурност, мерки за деескалация на конфликта, хуманитарни усилия и обсъждане на следващите конкретни стъпки към постигането на мир

Всичко от днес

От мрежата

7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

dogsandcats.bg

Кучето ви изяде нещо по време на разходка? Ето какво да направите

dogsandcats.bg
1

Как звучи песента на кактуса

sinoptik.bg
1

Циклони носят риск от наводнения и свлачища

sinoptik.bg

Историята на Лайка – кучето, което покори Космоса, но никога не се завърна на Земята

Edna.bg

Красотата започва с грижа: Елизабет Методиева и нейното 30-дневно предизвикателство с Eucerin

Edna.bg

Задържат заподозрения за убийството на кучето в „Кръстова вада”

Nova.bg

„Изрита го и кучето хвръкна”: Друга жена разказа как мъжът, убил домашен любимец в София, нападнал и нейния

Nova.bg