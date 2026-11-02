„Отче наш“: Пилотът се молел секунди преди самолетът във Флорида да се разбие

З ловещ аудиозапис от пилотската кабина на разбилия се частен самолет Learjet във Флорида улавя момента, в който пилотът изглежда рецитира молитвата „Отче наш“ в секундите, преди машината да се забие в земята в неделя, убивайки всички на борда.
На аудиото се чува как мъжки глас казва: „Който си на небесата, да се свети Твоето име...“, докато 20-годишният втори пилот Наталия Гаделя пищи, че се разбиват и ще загинат.
WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida. The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ— BNO News (@BNONews) November 1, 2026
В смразяващия запис секунди преди самолетът да избухне в пламъци, Гаделя също така крещи: „Внимавай, Джеф, виж през прозореца!“.
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Властите все още не са идентифицирали официално всички пътували на борда на самолета, който се е врязал с висока скорост в земята в окръг Палм Бийч, срутвайки се върху парк с подвижни къщи, прекъсвайки електропроводи и оставяйки огромен кратер.
WATCH: Learjet 60 business jet completely destroyed, leaving large crater, after crashing near West Palm Beach, Florida. It’s unknown how many people were on board. https://t.co/R6kJlVTvdC— BNO News (@BNONews) November 1, 2026
Почерненото семейство на Гаделя потвърди, че именно тя е вторият пилот, чийто глас се чува в записа от пилотската кабина на фаталния полет.
Очаква се по-късно властите да дадат пресконференция с повече подробности за инцидента.
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Кой е вторият пилот
Вторият пилот на разбилия се Learjet, чийто глас се чува да моли за помощ в ужасяващия аудиозапис, бе идентифициран като 20-годишната Наталия Гаделя - момиче, което получава пилотския си лиценз още в гимназията.
Майката на Наталия, Камила, и нейният пастрок потвърдиха, че тя е била вторият пилот на частния Learjet 60, пътуващ от Остин, Тексас, за Бахамите. В неделя следобед машината навлиза в рязко пикиране - падайки със скорост над 6000 метра в минута - и се разбива с висока скорост в окръг Палм Бийч.
Младата авиаторка, израснала в Палм Бийч, попада в местните медии още през октомври 2023 г., когато на едва 17 години получава лиценз за частен пилот - преди да има дори шофьорска книжка.
20-year-old Nathalia Gadelha has been identified as the co-pilot heard pleading for help in ATC audio before the Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida. https://t.co/MIFBnRl3oe— WBC24 (@WBC24News) November 2, 2026
„Определено се хваля, защото когато хората ми кажат: „О, ти не можеш да караш кола“, аз отвръщам: „Да, но мога да летя“, споделя тя тогава в интервю за CBS12.
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Гимназистката разказва, че е започнала уроци по летене през 2020 г., като първите си стъпки прави под ръководството на баща си, който се е научил да лети за удоволствие през 2018 г. Нейната майка често публикува в социалните мрежи снимки от съвместните им полети с частни самолети.
В тогавашното си интервю Гаделя обяснява, че е летяла всеки ден след наземното си обучение, натрупвайки 88 летателни часа и преминавайки успешно изпитите. Авиационната академия към училищния район на Палм Бийч финансира лиценза ѝ, след като стартира специалната си програма през същата година.
Heartbreaking tragedy. All nine people aboard the Learjet 60 that crashed in Palm Beach County yesterday are gone. Condolences to every family and everyone affected. According to the New York Post, the co-pilot has been identified as 20-year-old Nathalia Gadelha of Florida. Her mother and stepfather confirmed she was on the flight. She earned her private pilot’s license in high school (before her driver’s license) in 2023 and later posted about flying a Learjet 60. This video she shared shows her and her boyfriend—both under 21—holding commercial, multi-engine, instrument, and CFI/CFI-I ratings. In the final ATC audio, a female voice can be heard calling out to “Jack” as the aircraft entered a steep, uncontrolled descent after the crew reported icing and turbulence. Rest in peace to Nathalia, Jack, and everyone else on board. Thoughts with their families.— Semper Raw ™️ (@SemperRaw) November 2, 2026
„Обичам да съм различна. За мен е страхотно, че имах такава възможност. За много хора е странно или смешно, че мога да управлявам самолет, но нямам книжка за кола, макар че сега наистина много искам да изкарам и шофьорски курс“, казва тогава тя и допълва, че голямата ѝ мечта е един ден да стане пилот в комерсиалните авиолинии.
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По-късно тя завършва летателното училище „American Flyers“ в Тексас, което има филиал и във Флорида.
В един от последните си постове в социалните мрежи Гаделя споделя видео, в което лети заедно с приятеля си Джъстин. В него тя пише с гордост: „Колко често виждате двама пилоти под 21 години с търговски лиценз, квалификация за многодвигателни самолети, полети по прибори и сертификати за летателни инструктори?“.