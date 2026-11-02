Свят

„Отче наш“: Пилотът се молел секунди преди самолетът във Флорида да се разбие

Зловещ аудиозапис от пилотската кабина разкрива драматичните последни моменти от катастрофата с частния самолет в Палм Бийч. Докато пилотът чете молитва, 20-годишният копилот пищи за помощ секунди преди машината да се разбие в огнено кълбо

2 ноември 2026, 17:07
Хакнаха приложението за въздушни тревоги в Украйна, изпрати фалшиви сигнали за ядрена опасност

Хакнаха приложението за въздушни тревоги в Украйна, изпрати фалшиви сигнали за ядрена опасност
„Ядохме трева“: Изтощени от глад жители на Олешки разказват за оцеляването под руска окупация

„Ядохме трева“: Изтощени от глад жители на Олешки разказват за оцеляването под руска окупация
Северна Корея изпита нова бойна глава за тактическа балистична ракета

Северна Корея изпита нова бойна глава за тактическа балистична ракета
Погром във Франкфурт: Разбити витрини, разграбени магазини и коктейли „Молотов“

Погром във Франкфурт: Разбити витрини, разграбени магазини и коктейли „Молотов“
ФБР обвини КНДР за кражбата на милиарди долари от Binance - най-голямата хакерска атака в историята

ФБР обвини КНДР за кражбата на милиарди долари от Binance - най-голямата хакерска атака в историята
Евакуираните жители на град Олешки пристигнаха в Украйна

Евакуираните жители на град Олешки пристигнаха в Украйна
Нови разкрития за Хари Худини: Умрял ли е наистина кралят на магията навръх Хелоуин

Нови разкрития за Хари Худини: Умрял ли е наистина кралят на магията навръх Хелоуин
Добри новини след инцидента край Одрин: Всички ранени българи са изписани и пътуват за Русе

Добри новини след инцидента край Одрин: Всички ранени българи са изписани и пътуват за Русе

З ловещ аудиозапис от пилотската кабина на разбилия се частен самолет Learjet във Флорида улавя момента, в който пилотът изглежда рецитира молитвата „Отче наш“ в секундите, преди машината да се забие в земята в неделя, убивайки всички на борда.

На аудиото се чува как мъжки глас казва: „Който си на небесата, да се свети Твоето име...“, докато 20-годишният втори пилот Наталия Гаделя пищи, че се разбиват и ще загинат.

В смразяващия запис секунди преди самолетът да избухне в пламъци, Гаделя също така крещи: „Внимавай, Джеф, виж през прозореца!“.

„По дяволите, нямаме време!“: Запис разкри ужаса преди самолетна катастрофа с 9 жертви във Флорида

Властите все още не са идентифицирали официално всички пътували на борда на самолета, който се е врязал с висока скорост в земята в окръг Палм Бийч, срутвайки се върху парк с подвижни къщи, прекъсвайки електропроводи и оставяйки огромен кратер.

Почерненото семейство на Гаделя потвърди, че именно тя е вторият пилот, чийто глас се чува в записа от пилотската кабина на фаталния полет.

Очаква се по-късно властите да дадат пресконференция с повече подробности за инцидента.

Разкриха какво са направили пилотите преди фаталния сблъсък на пистата в Маями

Кой е вторият пилот

Вторият пилот на разбилия се Learjet, чийто глас се чува да моли за помощ в ужасяващия аудиозапис, бе идентифициран като 20-годишната Наталия Гаделя - момиче, което получава пилотския си лиценз още в гимназията.

Майката на Наталия, Камила, и нейният пастрок потвърдиха, че тя е била вторият пилот на частния Learjet 60, пътуващ от Остин, Тексас, за Бахамите. В неделя следобед машината навлиза в рязко пикиране - падайки със скорост над 6000 метра в минута - и се разбива с висока скорост в окръг Палм Бийч.

Младата авиаторка, израснала в Палм Бийч, попада в местните медии още през октомври 2023 г., когато на едва 17 години получава лиценз за частен пилот - преди да има дори шофьорска книжка.

„Определено се хваля, защото когато хората ми кажат: „О, ти не можеш да караш кола“, аз отвръщам: „Да, но мога да летя“, споделя тя тогава в интервю за CBS12.

„Кариерата ми свърши!“: Черната кутия разкри думите на пилота преди самолетната катастрофа в Маями

Гимназистката разказва, че е започнала уроци по летене през 2020 г., като първите си стъпки прави под ръководството на баща си, който се е научил да лети за удоволствие през 2018 г. Нейната майка често публикува в социалните мрежи снимки от съвместните им полети с частни самолети.

В тогавашното си интервю Гаделя обяснява, че е летяла всеки ден след наземното си обучение, натрупвайки 88 летателни часа и преминавайки успешно изпитите. Авиационната академия към училищния район на Палм Бийч финансира лиценза ѝ, след като стартира специалната си програма през същата година.

„Обичам да съм различна. За мен е страхотно, че имах такава възможност. За много хора е странно или смешно, че мога да управлявам самолет, но нямам книжка за кола, макар че сега наистина много искам да изкарам и шофьорски курс“, казва тогава тя и допълва, че голямата ѝ мечта е един ден да стане пилот в комерсиалните авиолинии.

Как 6-годишно момиче поиска да отиде до тоалетната и спаси 180 живота

По-късно тя завършва летателното училище „American Flyers“ в Тексас, което има филиал и във Флорида.

В един от последните си постове в социалните мрежи Гаделя споделя видео, в което лети заедно с приятеля си Джъстин. В него тя пише с гордост: „Колко често виждате двама пилоти под 21 години с търговски лиценз, квалификация за многодвигателни самолети, полети по прибори и сертификати за летателни инструктори?“.

Източник: NYP    
самолетна катастрофа Learjet Флорида аудиозапис пилотска кабина молитва Отче наш Наталия Гаделя авиационен инцидент Уест Палм Бийч
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Ритник уби малко куче в София, жители на „Кръстова вада“ излизат на протест

Ритник уби малко куче в София, жители на „Кръстова вада“ излизат на протест

Москва е силно разтревожена от сигнали за нови удари срещу Иран

Москва е силно разтревожена от сигнали за нови удари срещу Иран

Терзиев поздрави Йотова и очаква подкрепа за важните проекти на София

Терзиев поздрави Йотова и очаква подкрепа за важните проекти на София

„Отче наш“: Пилотът се молел секунди преди самолетът във Флорида да се разбие

„Отче наш“: Пилотът се молел секунди преди самолетът във Флорида да се разбие

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Заради проблеми със зареждането: собствениците на EV гледат към хибриди

Заради проблеми със зареждането: собствениците на EV гледат към хибриди

carmarket.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 2 дни
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 2 дни
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 2 дни
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руският омбудсман Яна Лантратова говори пред представители на медиите редом до украинския си колега Дмитро Лубинец (до нея вдясно), преди да отпътува за град Олешки, 30 октомври 2026 г.

Жители на Олешки отказали да напуснат града въпреки опасността от дронове

Свят Преди 22 минути

Споразумението е постигнато с посредничеството на Мелания Тръмп. В града все още има хора, които се нуждаят от медикаменти и гориво

Премиерът Румен Радев и Дейвид Бейкър

Румен Радев и представител на САЩ обсъдиха отбраната и стратегическото партньорство

България Преди 1 час

Румен Радев и Дейвид Бейкър разговаряха за инвестициите, високите технологии, енергетиката и стратегическото партньорство

<p>Синьото гориво с нов скок</p>

Газът поскъпва с над 32% през ноември, КЕВР утвърди цена от 58,43 евро

България Преди 2 часа

Регулаторът утвърди цена от 58,43 евро/MWh за ноември. Без допълнителните количества от Чирен поскъпването можеше да достигне 39,37%

<p>Не бягайте и не я снимайте: Какво да правим при среща с мечка</p>

МОСВ с препоръки за безопасност заради зачестилите сигнали за мечки край населени места

България Преди 2 часа

Не бягайте, не приближавайте и не снимайте животното. От министерството съветват да се отдалечим бавно назад и да запазим спокойствие

КОНПИ

КОНПИ отнема над 1,5 млн. евро от турски гражданин

България Преди 2 часа

Апелативният съд в София прие, че представените документи не доказват законния произход на парите. Решението подлежи на касационно обжалване

Силата на духа отвежда едно от племената в Резиденцията в “Игри на волята” тази вечер

Силата на духа отвежда едно от племената в Резиденцията в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Канари и Урагани мерят сили в нова зрелищна териториална битка

Сградата на ЮНЕСКО

Безнаказаността за убийствата на журналисти отново расте - 86% от случаите остават неразкрити

Свят Преди 2 часа

Нов доклад на ЮНЕСКО отчита, че безнаказаността за убийствата на журналисти отново нараства, а дронове са използвани в 26% от случаите

Разрошена коса и бяла рокля под дъжда: Камила се превърна в хит на Карибите с думите „Отказвам се!“

Разрошена коса и бяла рокля под дъжда: Камила се превърна в хит на Карибите с думите „Отказвам се!“

Любопитно Преди 2 часа

Внезапен порой провали церемонията на крал Чарлз III в Антигуа и Барбуда, оставяйки го прогизнал. Въпреки че дъждът развали прическата ѝ, кралица Камила показа самоирония и впечатли всички с ефирна бяла рокля и доза хумор

Екипът на Лени Кравиц опроверга слух за смъртта му в самолетна катастрофа

Екипът на Лени Кравиц опроверга слух за смъртта му в самолетна катастрофа

Свят Преди 2 часа

Екипът на Лени Кравиц категорично опроверга слуховете, че рок звездата е бил на борда на частния самолет, който катастрофира фатално във Флорида. Зловещата фалшива новина за смъртта му събра милиони гледания в мрежата

Пламен Димитров

Токът поскъпна със 126% за четири месеца: Бизнесът и синдикатите отиват при премиера

Парите ни Преди 2 часа

Срещата с Румен Радев се очаква до края на седмицата. Работодатели и синдикати настояват компенсациите да не се изплащат със закъснение точно когато фирмите имат най-голяма нужда от тях

NOVA спечели телевизионната аудитория на балотажа с над 60% преднина

NOVA спечели телевизионната аудитория на балотажа с над 60% преднина

Любопитно Преди 2 часа

С повече от 14 часа специална програма, за пореден път NOVA остана изборът на българските зрители

Хората, които спят само по 4 часа: Какво се крие зад тази „суперсила“

Хората, които спят само по 4 часа: Какво се крие зад тази „суперсила“

Любопитно Преди 2 часа

Защо има толкова голяма разлика в това от колко сън се нуждаят хората, е дългогодишна загадка. Но през последните няколко години учените са установили множество начини, по които генетиката играе роля

Мистериозен контейнер с коледна украса откриха край Арапя

Денонощна охрана и оглед от Военна полиция за контейнера край Арапя

България Преди 3 часа

Районът е под денонощна охрана, а работата може да бъде спряна при дъжд и влошаване на времето

Мистериозен контейнер с коледна украса откриха край Арапя.

РИОСВ проверява качеството на морската вода край Арапя

България Преди 3 часа

Проби са взети в района на Диньов гьол, където изплува контейнер с коледна украса

.

Неразказаната история за осемте жени, които разкриха истината за нацистите в Нюрнберг

Любопитно Преди 3 часа

Нова книга на британската авторка Натали Ливингстън осветлява ролята на журналистки, преводачки и оцелели от „Аушвиц“, чиито гласове промениха Нюрнбергския процес

Любител откри 1000-годишен златен амулет, може да е „Ръката на Бога“

Любител откри 1000-годишен златен амулет, може да е „Ръката на Бога“

Любопитно Преди 3 часа

Находката, датирана от англосаксонския период, подчертава ролята на гражданската археология за разкриването на историческото минало на Великобритания

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg

7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

dogsandcats.bg
1

След 5 века отсъствие бобрите се връщат в Лох Нес

sinoptik.bg
1

Проучват речните бариери по Струма

sinoptik.bg

Дейвид Шуимър на 60: Любимият Рос от „Приятели“, голямата любов и животът далеч от светлините на прожекторите

Edna.bg

Бритни Спиърс проговори за болезненото си минало: Караха ме да се чувствам като робиня

Edna.bg

Мъж ритна и уби малко куче в София, случилото се е заснето от камера

Nova.bg

Природният газ поскъпва с над 32% през ноември

Nova.bg