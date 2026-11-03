Технологии

Зад вашия AI агент все пак може да стои човек

ИТ гигантите обръщат голямо внимание на своите агенти с изкуствен интелект, които да могат да вършат все повече дейности от името на потребителя, но се оказва, че в някои случаи задачите може да се извършват от реален човек, който е нает за тази цел

Мартин Дешев Мартин Дешев

3 ноември 2026, 09:57
Зад вашия AI агент все пак може да стои човек
Източник: iStock

AI агентите се представят като следващата голяма стъпка в персоналните компютърни технологии. Вместо само да отговарят на въпроси, те обещават да предприемат действия от името на потребителя: да запазват часове, да договарят плащания, да организират ремонти в дома, да намират продукти и да се занимават с ежедневни административни задачи. Идеята е привлекателна, тъй като потребителите могат да възложат цялата задача на агента, вместо да губят време сами да я изпълняват. Има обаче една уловка: AI агентът, който уж върши цялата тази работа, в крайна сметка може да прехвърли задачата на реален човек.

Публикация на CNBC разкрива, че няколко компании, разработващи персонални AI асистенти, сред които Dazzle, Duckbill и Wajo, все по-често разчитат на човешки изпълнители, когато софтуерът им не може да изпълни дадена задача надеждно. Технологията се справя с онлайн проучвания и елементарни дигитални взаимодействия, но все още изпитва затруднения в ситуации, изискващи здрав разум, телефонни разговори или преценка в реалния свят.

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Dazzle, ръководена от бившия главен изпълнителен директор на Yahoo Мариса Мейер, използва усъвършенствани модели с изкуствен интелект, за да идентифицира услуги и потенциални решения за клиентите. Компанията обаче наема и хора, които да проверяват препоръките и да изпълняват задачи, с които софтуерът ѝ не може да се справи уверено. 

Мейер описа случай с клиент, който искал да организира няколко ремонтни дейности в дома си, като подмяна на покрив, поправка на счупен прозорец и купуване на стъклен плот за маса. Изкуственият интелект объркал различните видове стъкло и започнал да преценява дали плотът би могъл да пасне на прозореца. Тогава човешкият изпълнител бързо забелязал грешката и поел нещата в свои ръце. 

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Duckbill следва подобен подход. Компанията въведе API, който позволява на разработчиците да свързват своя софтуер с мрежа от човешки изпълнители. Задачите се разделят на по-малки подзадачи, които хората могат да изпълняват надеждно. Wajo също използва човешки труд за дейности като провеждане на телефонни разговори и решаване на CAPTCHA тестове, които са специално създадени, за да пречат на автоматизирани системи да получават достъп до уебсайтове. 

Според Меган Джойс, изпълнителен директор на Duckbill, когато става въпрос за задачи, изискващи преценка, базирана на реалния свят, хората все още превъзхождат изкуствения интелект. Затова компаниите, които разработват дигитални асистенти за масовия потребител, ще трябва да предвидят възможност за включване на реални хора, които да поемат изпълнението на тези задачи. 

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Един AI агент може да намери подходящ лекар, но самото записване на час може да изисква справяне със сложна или неудобна система за резервации, обаждане на рецепционист и договаряне на удобен ден и час. Същото важи за преговорите относно сметка за кабелна телевизия, организирането на услуга за почистване или справянето с неочаквани усложнения по време на домашен ремонт. Подобни ситуации изискват гъвкавост и преценка: качества, които настоящите AI системи невинаги могат да предложат. Според компаниите, съчетаването на изкуствен интелект с човешка помощ е практично решение, докато технологията продължава да се усъвършенства.

„Смятам, че изкуственият интелект в съчетание с хората, т.нар. съвместен изкуствен интелект, е това, което е необходимо, за да се свърши реално работата“, заяви Шивани Подар, изпълнителен директор на стартъпа Wajo AI, разработващ персонални AI агенти. И подчертава, че хората ще спрат да използват технологията, ако агентите не са в състояние да изпълняват задачите. 

Съществува още един важен аспект. Потребителите може да смятат, че комуникират единствено с изкуствен интелект и в резултат на това да споделят лична информация, която иначе не биха разкрили пред друг човек. Ако в даден момент реален човек поеме контрола, тази информация може да стане достъпна за някого извън основния екип на доставчика на изкуствен интелект. 

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Dazzle и Duckbill заявяват, че извършват проверки на своите изпълнители, но потребителите все пак трябва да са наясно кога е намесена човешка помощ и до каква информация имат достъп тези служители. „Като цяло подбираме хора, които смятаме за изключително дискретни, притежаващи добър вкус и правилна преценка, както по отношение на начина, по който общуват с нашите потребители, така и по отношение на способността им просто да „забравят“ и да изолират тази информация след това. Наясно съм, че това е привилегия, но от известно време имам лични асистенти. Знам какви искам да бъдат те и знам как да ги насочвам“, казва Мейер. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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