Свят

Идентифицираха жертвите от самолетната катастрофата във Флорида, сред тях са IT предприемач и малките му деца

Всички осем души на борда на частния самолет Learjet 60 загинаха край Палм Спрингс. Сред жертвите са основателят на софтуерни компании Адам Робинсън, съпругата му, двете им малки деца, техни приятели и екипажът. Разследващите проверяват обледеняване и силна турбуленция като възможна причина за трагедията

Стела Христова Стела Христова

3 ноември 2026, 09:39
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С амолетната катастрофа с частен самолет Learjet във Флорида отне живота на младо четиричленно семейство от Тексас, техните две приятелки, бавачката им, както и на опитен пилот, и 20-годишният втори пилот Наталия Филгейрас.

Частен самолет се разби във Флорида, има жертви

Жертвите на ужасяващия инцидент бяха идентифицирани като мултимилионера и технологичен предприемач Адам Робинсън (44 г.), съпругата му Хелън Шарп и двете им малки деца - Ема на 4 години и Чарли на 2 години. Новината бе потвърдена в понеделник от брата на Робинсън, съобщава New York Post.

„Хелън и Адам бяха любовна история, която ще остане вечна“, написа той в социалните мрежи.

На борда на самолета са били и техните приятелки Ракел Рийд и Шарми Фер, както и бавачката Анита Мария Апелидо Сетина.

Капитан на полета е бил 55-годишният Джеф Грегъри. В последните секунди преди наетият срещу 2 милиона долара самолет Learjet 60 да се разбие в земята и да се разпадне до караванен парк, в радиоефира на контрола на въздушното движение се чува как той изрича молитвата „Отче наш“.

Вторият пилот е била 20-годишната Наталия Филгейрас, която е получила пилотския си лиценз още докато е била в гимназията. В последните записи от радиообмена се чува как тя пищи и вика за помощ.

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Адам Робинсън, който живееше в Остин, е основател и главен изпълнителен директор на софтуерните компании Retention.com и RB2B. Преди това той е работил за банковите гиганти Lehman Brothers и Barclays Capital.

„Адам и Хелън бяха отдадени родители, а Ема и Чарли бяха светлината в живота им“, се казва в официално съобщение от семейството.

Техните приятелки Шарми и Ракел „бяха пълни с радост и дух за приключения. Те обичаха близките си искрено, с цялото си сърце и без колебание“, се казва още в трогателния пост в социалните мрежи.

Анита Мария „се грижеше за Ема и Чарли с нежност и пълна отдаденост и наистина беше част от семейството ни. Тя ни остави наследство от безусловна любов и грижа“, гласи изявлението.

Хелън е била керамичен артист и често е споделяла видеоклипове от творбите си в своя профил в Instagram, както и снимки на двете им прекрасни деца.

„Отче наш“: Пилотът се молел секунди преди самолетът във Флорида да се разбие

Федералните инспектори все още не са установили точната причина, довела до падането на самолета от небето. От властите съобщиха, че машината е преминавала през зони с температура от -45 градуса по Целзий, при което е започнало обледеняване и самолетът е навлязъл в силна турбуленция.

Самолетът е започнал да се разпада още преди сблъсъка със земята, като отломките са разпръснати в радиус от близо километър, потвърдиха от Националния борд за безопасност на транспорта (NTSB) по време на пресконференция.

Разследващите все още не са установили дали самолетът е имал черна кутия, записваща разговорите в пилотската кабината, и дали устройството е оцеляло след удара.

Все още не е изяснена и конкретната роля на втори пилот Филгейрас по време на инцидента, въпреки че тя предава в реално време критичната ситуация към диспечерите. Гласът ѝ в драматичния запис обаче показва, че най-вероятно тя не е управлявала самолета в този момент, заявява авиационният адвокат Закъри С. Горвиц, специализиран в разследването на самолетни катастрофи.

„Фактът, че 20-годишната Наталия Филгейрас е водила радиообмена, подсказва, че капитанът е бил зад щурвала и се е опитвал да овладее машината“, обясни той.

Редактор: Стела Христова
самолетна катастрофа Флорида жертви Learjet частен самолет Адам Робинсън разследване Наталия Филгейрас
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