Свят

Гигантски радар в Калининград: Русия ще вижда всичко в Европа

Съвсем скоро Русия ще може да държи под око почти всеки ъгъл на Европа

3 ноември 2026, 10:03
Гигантски радар в Калининград: Русия ще вижда всичко в Европа
Източник: iStock

С коро Кремъл ще си има още едно "ухо", с което да подслушва Европа. Строежът на гигантска нова радарна система в силно милитаризирания ексклав Калининград явно е пред завършек, съобщи Deutsche Welle.

Трите лъчевидно разтворени рамене на съоръжението, всяко от които е по 500 метра, изглеждат така сякаш извънземни са оставили своя отпечатък по девствената природа на региона. Съоръжението, което е част от гигантската руска мрежа за набавяне на данни, прилича на площадка за кацане или стартова рампа.

Русия ще вижда до 3000 км навътре в европейска територия

Русия не е потвърдила строежа на съоръжението, но литовският експерт по сигурността Вайдотас Малинионис предполага, че радарът ще е толкова голям, че да вижда дори отвъд извивката на Земята.

Пенсионираният литовски командир обяснява пред ДВ, че мрежата от радарни станции "отвъд хоризонта" в близост до Гвардейск ще има обхват за наблюдение от около 3000 километра. По този начин Москва ще може да държи под око почти всеки ъгъл на Европа, както и цяла Украйна. С помощта на новото съоръжение Русия ще е способна да подслушва сателитните комуникации и да локализира полети във въздушното пространство и балистични ракети. "Целта и смисълът от този радар е да може да следи силно отдалечени цели и да задейства система за ранно предупреждение. Още не знаем дали тя ще е в състояние да изпълнява и оперативно тази цел, но в момента тя се изгражда", каза още Малинионис.

Система за масово следене

Британският вестник "Таймс" писа, като се позова на финландско-полската фирма за отбранителни технологии ICEYE, че подобни системи се строят най-вече за откриването и заглушаването на електронни сигнали. "Те могат да се използват, за да се достави информация за определени цели", пояснява експертът пред ДВ. "Ако в случай на нападение по източния фланг на НАТО, тези системи доставят навременни данни за придвижването на войските на НАТО, това ще осигури на нападателя повече време за взимане на решения."

Латвийската експертка по геополитически въпроси Евия Дятковича казва за ДВ, че съживяването на тази стара съветска технология би могло да се превърне в сериозен недостатък за НАТО - особено на фона на употребата на нови технологии при модерното водене на война. "То ще помогне на Русия да преодолее своите слабости при откриването на нисколетящи обекти. Така бързото навлизане на дронове в стратегиите за регионална отбрана ще загуби част от своята ефективност", смята тя.

Електронно водене на война

В статията на "Таймс" се казва още, че според ICEYE строежът на новата радарна система е доказателство, че Русия превръща Калининград в център за използване на най-модерни военни сензори и електронни системи за водене на война. "Новият радар е белег за това, че се е изострила надпреварата във въоръжаването между Русия и НАТО за военно превъзходство и контрол над региона Калининград", подчертава Дятковича. Тя предупреждава, че ситуацията е потенциално опасна, тъй като може да се очаква допълнителна милитаризация и от двете страни, което в някакъв момент може да доведе до превантивен удар с цел да се предотврати евентуално чуждо превъзходство над региона.

Русия вече предупреди НАТО, че е готова да използва ядрено оръжие, ако западният алианс се опита да блокира Калининград. Руският аванпост и потенциален източник на конфликти се намира край Балтийско море - по източния фланг на НАТО и е заобиколен от държавите членки на НАТО Полша и Литва.

От запад на изток ексклавът е дълг само 200 километра, а от север на юг – 100 километра. Но от тази най-малка област на Русия произтича сериозна опасност, предупреждава Малинионис и обяснява, че според някои източници Русия има възможност да разположи до 100 ядрени бойни глави в Калининград. Според други източници Москва вече е започнала да ги разполага там. "Но това все още не е потвърдено", обяснява полковникът.

На около 50 км от Гвардейск, в близост до Черняховск, ICEYE е забелязал и допълнителен голям кръгообразен антенен комплекс, за който писа "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ). Според тези съобщения над целия регион на Калининград са издигнати над 20 далекосъобщителни съоръжения за водене на електронна война.

По данни на ФАЦ сателитни снимки показват и нови прикрития за бойни самолети на военното летище Калининград-Чакаловск. Други снимки пък показват стартови рампи за мобилните ракети земя-въздух в Балтийск. Предполага се, че тези системи съвсем скоро биха могли да са готови за употреба.

"Тези неща сочат колко голяма стратегическа роля явно играе регионът около Калининград за Русия, но и за НАТО. Географското положение на Калининград и разположеният там ядрен оръжеен арсенал дават на Русия възможност да засилва своите заплахи срещу повечето европейски столици", казва Дятковича. 

И тук голяма роля може да играе и изграждащият се нов радар – поради "големия обхват на радара в бъдеще и редица други европейски региони на север и запад ще бъдат изложени на наблюдението и военните действия на Русия", допълва експертката.

Потенциал за сплашване

Добрата новина е, че всяка стъпка на Русия, която води до ескалация на напрежението, кара вече целия континент да започва да възприема Москва като пряка заплаха, казва Дятковича. "Заплашителните сигнали, които излъчва Русия, трябва да мотивират Запада да продължи да се въоръжава, а това на свой ред ще засилва възпиращата сила на НАТО и на Европа." Като пример за това експертката посочва Полша, която вече преустрои един бивш офшорен парк за вятърна енергия в натовско съоръжение за наблюдение.

Германският оръжеен концерн Rheinmetal пък изгражда съвместно с ICEYE сателити SAR (Synthetic Aperture Radar), които предоставят точни снимки на войскови придвижвания и вражески позиции дори нощно време и при слаба видимост. Първите SAR-сателити ще се използват по източния фланг на НАТО и от разположената в Литва бригада на германския Бундесвер. В началото на 2027 г. предстои те да бъдат изстреляни в околоземна орбита от ракета на SpaceX.

Малинионис също подчертава колко значима е опасността от руска агресия, но добавя и нещо друго: "Новото руско радарно съоръжение има и един недостатък. Тъй като е гигантско, то е лесна цел".

 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Калининград Радарна система Русия НАТО Електронна война Милитаризация Наблюдение Надпревара във въоръжаването Геополитика Система за ранно предупреждение
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