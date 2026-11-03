Автобус се преобърна в канавка в Турция, 45 души са ранени

О бщо 45 души са пострадали при катастрофа с пътнически автобус в Централна Турция. Всички са откарани в различни болници, съобщи турската телевизия ТРТ Хабер.
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Инцидентът е станал около 02:00 ч. местно време (01:00 ч. българско време) тази нощ на магистралата Ъспарта-Бейшехир, близо до градчето Хююк в окръг Коня. Автобусът, собственост на турската компания „Йени Диарбекир“, е излязъл от пътя и се е преобърнал в канавка.
Konya'da Antalya-Iğdır seferini yapan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 45 kişi yaralandı. Gece saatlerinde meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. https://t.co/Bptv9mzlRM— Polis Haberleri Gazetesi (@polisbultenleri) November 3, 2026
По първоначална информация около 40 от пострадалите са с леки наранявания.
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Петима души са транспортирани до болници в град Коня, трима са настанени в лечебни заведения в Сейдишехир, а останалите са откарани в държавната болница в Бейшехир.
По случая е започнало разследване.