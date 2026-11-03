Бойните полета в САЩ: Ключовите сблъсъци, които ще решат бъдещето на Америка

М илиони американци са на път да решат бъдещето на контролирания от републиканците Конгрес в междинни избори, които ще окажат значително влияние върху последните две години от мандата на президента Доналд Тръмп.

Всички погледи са приковани към шепа сенатски надпревари, които ще определят контрола върху ценната горна камара.

Печеленето на четири места от демократите ще им даде контрол, а с него и властта да ограничат амбициите на Тръмп, да отхвърлят съдебните му номинации и да разследват неговата администрация.

Милиарди долари се наливат в 35-те надпревари в цялата страна, но само шепа от тях могат да завършат с победа за която и да е от двете страни.

Има седем надпревари за Сената, които са определени като равностойни (toss-up) от независимия изборен анализатор Cook Political Report. Вижте профилите на личностите, които правят впечатление в тези следени с голям интерес двубои.

АЛЯСКА

Тази надпревара бе помрачена от спорове около появата на втори кандидат на име Дан Съливан в бюлетината. Републиканският сенатор, носещ същото име, е изправен пред сериозна конкуренция от страна на Мери Пелтола; той я обвинява, че е издигнала негов съименник, за да обърка избирателите – твърдение, което тя отрича.

История на надпреварата:

В крайна сметка тази надпревара може да се окаже ключовият щат, който определя коя партия ще контролира камарата, ако, както се очаква, Аляска е сред по-бавните щати за постигане на краен резултат.

Пелтола, бивш член на Камарата на представителите и първият представител на коренното население на Аляска, избран в Конгреса, води кампания под лозунга „риба, семейство, свобода“ и атакува рекорда на Съливан като комисар по природните ресурси на Аляска.

Съливан, който е сенатор вече два мандата, дългогодишен резервист от Корпуса на морската пехота, който е служил и като главен прокурор на Аляска, обвини кампанията на Пелтола в връзки с опит за объркване на републиканските гласоподаватели, довел до появата на втори мъж на име Дан Съливан в бюлетината.

Кампанията на Пелтола отрича такива връзки, въпреки че въпросът е обект на държавно разследване и дело на Министерството на правосъдието, което в неделя бе отхвърлено от съдия.

Системата за гласуване по предпочитания (ranked-choice) в Аляска също добавя несигурност към микса, а щатът исторически е труден за проучвания, като анкетите в миналото са подценявали републиканските гласоподаватели.

Как стигнаха дотук:

Съливан на 61 години се оттегли от американската морска пехота едва през 2024 г., след 30-годишна кариера, включваща мисии в Афганистан и Близкия изток. Пелтола на 53 години е израснала, ловувайки сьомга с баща си, а по-късно се превръща в първия човек, роден в щата, който действително го представлява в Конгреса.

МЕЙН

Един от малкото републикански сенатори, гласували за осъждането на Тръмп при импийчмънта му през 2021 г., Сюзън Колинс постоянно се представя по-добре от партийната си линия в този клонящ към демократите щат, отчасти представяйки се за бунтар.

Нейният опонент Трой Джаксън, който черпи опит от миналото си на дървосекач, за да убеди работническата класа в Мейн, че ги разбира, се надява, че времето на един от оцелелите в американската политика най-накрая изтича.

История на надпреварата:

Колинс се надява репутацията ѝ на центрист да убеди независимите гласоподаватели в щат, който надеждно гласува за демократите на президентски избори. Сега нейната кампания ще тества дали републиканците могат да спечелят, като се дистанцират от Тръмп.

Колинс, която се бори за шести мандат, влезе в междинния цикъл като един от най-уязвимите действащи републиканци, търсещи преизбиране. Но тя беше подпомогната от скандал от другата страна на политическия спектър с участието на Греъм Платнър, който в крайна сметка беше заменен като кандидат на демократите от Джаксън, бивш президент на държавния сенат на Мейн.

И Джаксън, и Колинс се противопоставят на митата на Тръмп върху Канада, имайки предвид въздействието им върху този граничен щат. За разлика от Колинс обаче, той е за премахване на Агенцията за имиграционен и митнически контрол (ICE) на САЩ.

Как стигнаха дотук:

Колинс на 73 години започва политическата си кариера току-що завършила колеж през 70-те години на миналия век и влиза в Сената на САЩ през 1997 г.

Джаксън на 58 години е дървосекач, който става политически активен, когато помага за организирането на протест за спиране на влизането в Мейн на по-ниско платени работници от Канада.

ТЕКСАС

Джеймс Таларико се стреми да сложи край на продължаваща десетилетия изборна суша за демократите в Тексас и да покаже, че една от основните крепости на републиканците може да бъде съборена за президентските избори през 2028 г.

Неговият сблъсък с Кен Пакстън се превърна в най-скъпата сенатска надпревара в историята.

История на надпреварата:

Републиканецът Пакстън знае, че партията му печели щатски избори в Тексас повече от 30 години.

Членът на Камарата на представителите на Тексас Джеймс Таларико, бивш учител и студент в пресвитерианска семинария, е поредният демократ, който се надява да прекъсне дългата губеща серия на своята партия.

Републиканците в Тексас са изправени пред стряскаща комбинация от насрещни ветрове. Това е предизвикателна национална политическа среда за консерваторите и има няколко щатски проблема като изграждането на центрове за данни и агресивното прилагане на имиграционните закони, които се противопоставят на тяхната партия. Към това се добавя и спорен кандидат – Пакстън.

Кампанията беше ожесточена, като Таларико се прицели в импийчмънта на Пакстън през 2023 г. от контролираната от републиканците държавна Камара на представителите за предполагаема корупция, подкуп и злоупотреба с власт. Пакстън отрече обвиненията и по-късно беше оправдан от щатския Сенат, определяйки импийчмънта като „политически мотивирана шашма от самото начало“.

Подкрепен от над 170 милиона долара средства от технологичния магнат Илън Мъск, Пакстън се опита да изкара Таларико либерал, който е извън час с тексасците по въпроси като правата на транссексуалните, правоприлагането, имиграцията и енергийната политика.

Победа на демократите тук може да покаже, че втората по големина изборна награда на Америка при президентски избори може да бъде в техния обсег през 2028 г. – понятие, което драстично би могло да прекрои политическия пейзаж на нацията.

Как стигнаха дотук:

Преди да влезе в обществена служба, Пакстън прекарва 14 години в стартиране и изграждане на собствена адвокатска кантора. Той служи в щатската Камара на представителите и Сената, преди да стане главен юридически директор в Тексас.

Таларико е преподавал в средно училище в Сан Антонио, в квартал, който описва като един от най-бедните в щата. Учил е теология и назовава папа Лъв за „духовен герой“.

МИЧИГАН

Това е един от най-горчивите сблъсъци, като левият кандидат Абдул Ел-Саед се стреми да запази това ключово място в ръцете на демократите.

Той се изправя срещу Майк Роджърс, бивш агент на ФРБ – републиканец, който получи изненадваща подкрепа от победения демократичен съперник на Ел-Саед, което само увеличи злобата, характеризирала тази надпревара от самото начало.

История на надпреварата:

Лекар и служител по обществено здравеопазване, Ел-Саед е един от най-левите номинации за Сената в този изборен цикъл. Той подкрепя държавно управлявана здравноосигурителна система и премахването на ICE. Неговата остра критика към Израел е източник на напрежение в партията.

Роджърс, който набляга на военния си и разузнавателен опит, успя да запази подкрепата на Тръмп въпреки осъждането на неговите мита върху Канада и сделката му с руски дизел. Той също така се отклони от президента, призовавайки за бърз край на войната с Иран.

Ел-Саед би бил първият мюсюлманин, избран някога в Сената на САЩ. Освен че го атакуват заради неговата политика, Тръмп и Роджърс се опитаха да го свържат с Мюсюлманското братство; Ел-Саед осъди организацията.

Президентът също така спомена 11 септември и дори го нарече „джихадист“ без да цитира каквито и да било доказателства, което предизвика реакция и обвинения в ислямофобия.

Как стигнаха дотук:

Ел-Саед на 41 години е роден и израснал в Мичиган преди следването си по медицина в САЩ и Великобритания и последващата работа в сектора.

Роджърс на 63 години е служил в американската армия и във ФБР, преди да влезе в Конгреса и да се утвърди като ключов защитник на политиките за наблюдение на САЩ.

АЙОВА

Тръмп направи пътуване до Айова в последния си ден от предизборни митинги, толкова голямо е значението ѝ. Анкетите я определят като равностойна между републиканката и бивш телевизионен водещ Ашли Хинсън и демократа Джош Тюрек, който спечели злато по баскетбол на две Параолимпийски игри.

История на надпреварата:

Фермите, митата и Тръмп се появиха като ключови въпроси в тази следена с внимание надпревара.

Хинсън леко се дистанцира от президента, призовавайки го да сложи край на войната с Иран и разделяйки се с него относно смекчаването на митата върху говеждото месо, като същевременно защитава по-широките тарифни политики на Тръмп като важни.

Междувременно Тюрек твърди, че митата на Тръмп са довели до „фармагедон“ в предимно селския щат. Той също така се опита да убеди избирателите, че войната в Иран е довела до нарастващи разходи за гориво и торове.

Хинсън представи Тюрек като кандидат, който би гласувал като „либерал от Източното крайбрежие“.

Двамата също така се сблъскаха по въпроси, вариращи от данъци и социално осигуряване до имиграция. Последният път, когато демократ спечели федерални избори в Айова, беше преди почти 20 години.

Как стигнаха дотук:

Хинсън на 43 години е бивш местен новинарски репортер, който твърди, че журналистическият ѝ опит ѝ помага да разбира проблемите, пред които са изправени фермерите и малките предприятия в щата.

Тюрек на 47 години е роден със спина бифида, преминал през множество операции, преди да представи САЩ на баскетбол в количка на четири Параолимпийски игри, два пъти триумфално.

КАНЗАС

Победа на демократите в Канзас би преобърнала 94 години история – последният път, когато този среднозападен щат избра сенатор демократ, беше през 1932 г.

Сенатор Роджър Маршал е републиканецът, който се опитва да избегне унизително поражение, докато кандидатът за първи път и методистки пастор Адам Хамилтън е демократът, който се опитва да счупи рекорди.

История на надпреварата:

Маршал се е позиционирал тясно като поддръжник на Тръмп и кандидат за фермерите.

Хамилтън, който някога обмисляше да се кандидатира като независим, се представя като кандидат, който може да преодолее партийното разделение. Той до голяма степен проведе кампания с послание за по-ниски разходи и защита на достъпа до здравеопазване.

Маршал се опита да атакува досието на Хамилтън като пастор, описвайки го като „твърде събуден (woke)“ за консервативния щат.

Маршал междувременно е под лупа откакто се появиха съобщения, че е съдил пациенти, които не могат да платят медицинските си сметки. Той каза пред Fox News, че историята е поръчкова атака от лявата медия и висши демократи.

Оспорваната надпревара се разглежда най-общо като потенциално зловещ знак за републиканците. Победа на Хамилтън би се разглеждала като знак за нарастващо недоволство от политиките на Тръмп, особено по отношение на икономиката, на територия, която някога се е считала за сигурна за партията.

Как стигнаха дотук:

И Маршал на 66 години, и Хамилтън на 62 години подчертават, че са пето поколение жители на Канзас, които са в тесен контакт с местните проблеми. Маршал е работил 25 години като акушер, израждайки около 5000 бебета, докато съперникът му Хамилтън основава църква, която се превръща в център на най-голямата Обединена методистка конгрегация в Америка.

ОХАЙО

Тръмп спечели този щат с лекота през 2024 г. и никой преди година не го смяташе за актуален за междинните избори. Но републиканският сенатор Джон Хъстед се озовава рамо до рамо с демократа Шерауд Браун, който се кандидатира да си върне старата работа, след като представляваше Охайо в Сената в продължение на много години, преди да загуби мястото си.

История на надпреварата:

Хъстед беше назначен през 2025 г. на сенатското място, овакантено от вицепрезидента Джей Ди Ванс, и сега се кандидатира, за да доизкара остатъка от мандата на Ванс. Той обещава да използва бизнес опита си, за да донесе работни места и растеж в Охайо.

В различен изборен цикъл той вероятно би бил фаворит за спечелването на този някогашен колебаещ се щат, който се е превърнал в надеждно червен в ерата на Тръмп.

Но Хъстед е изправен пред сериозно предизвикателство от страна на Браун, който има голяма разпознаваемост на името от трите десетилетия, през които представлява Охайо в Конгреса. Браун е известен като защитник на работниците и се застъпва за икономически популистки политики много преди другите в неговата партия.

Надпреварата е референдум върху икономическите политики на Тръмп, по-специално неговите търговски войни, които засегнаха производствените и автомобилните индустрии, поддържащи икономиката на Охайо.

Как стигнаха дотук:

Хъстед на 59 години започва живота си в приют и е бил в света на бизнеса преди политиката; той е бил елитен играч на американски футбол в колежа и физиката му е многократно хвалена от президента Тръмп на митинги.

Браун на 73 години е въведен в политическия активизъм от млада възраст и е привлечен в местната политика още преди да завърши Йейл.