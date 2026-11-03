Демерджиев: Издирваният за убийството на куче в София се яви в СДВР с адвокат, ще бъде задържан

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М ъжът, заподозрян за убийството на малкото куче Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“, се е явил в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) със своя адвокат. Той ще бъде задържан и конвоиран до Четвърто районно управление за извършване на необходимите действия. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в публикация във Facebook.

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По думите му СДВР е реагирала незабавно на сигнала за убитото куче. Заподозреният е бил идентифициран и обявен за издирване, тъй като се е укривал.

„Насилието над животни не може да се подминава. Не само че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност към насилие и над хора“, написа Демерджиев.

Какво се случи с кучето Кнопа

Случаят е от вечерта на 1 ноември. Деветгодишният йоркширски териер Кнопа, тежащ около три килограма, е бил ритнат от мъж в столичния квартал „Кръстова вада“. Инцидентът е станал около 21:00 ч. в района на улиците „Ивайло Петров“ и „Иван Колев“.

На запис от охранителна камера се вижда как мъжът нанася силен ритник на кучето, докато то е на разходка със стопанина си. Животното отхвръква към паркиран автомобил. По свидетелски разкази то е починало на място.

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Според разказа на собственичката мъжът посегнал на кучето, защото то преминало покрай къщата му. След инцидента между него и стопанина на животното възникнал физически сблъсък, след което заподозреният напуснал мястото.

Случаят предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи. Вечерта на 2 ноември стотици жители на квартала и собственици на домашни любимци се събраха на протест с настояване за справедливост и ефективно прилагане на законите срещу насилието над животни.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.