Дронове край границата с Румъния вдигнаха изтребители F-18, задействаха RO-ALERT

Д ве въздушни цели са били засечени през нощта срещу 3 ноември в близост до границата на Румъния с Украйна. Заради инцидента два испански изтребителя F-18 са излетели от авиобазата „Михаил Когълничану“, а жителите на северната част на окръг Тулча са получили предупредителни съобщения чрез системата RO-ALERT. Това съобщи румънското Министерство на националната отбрана.

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Според информацията на военното ведомство радарните системи са идентифицирали две въздушни цели в района на украинските градове Измаил и Килия, които се намират близо до румънската територия. Същевременно украинският Център за въздушни операции е потвърдил присъствието на няколко дрона в региона, включително в района на град Вилково.

След засичането на целите два испански изтребителя F-18, изпълняващи мисии по охрана на въздушното пространство, са излетели от 57-а авиобаза „Михаил Когълничану“.

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Румънските военни власти са уведомили Главния инспекторат за извънредни ситуации за необходимостта от активиране на мерки за предупреждение на населението в северната част на окръг Тулча.

От Министерството на отбраната уточниха, че при проследяването на въздушните цели не са установени нарушения на въздушното пространство на Румъния. Няма данни засечените дронове да са навлизали на територията на страната.

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Предупредителното съобщение чрез системата RO-ALERT е изпратено в 23:43 ч. То е информирало жителите на северната част на окръг Тулча за наличието на безпилотни летателни апарати в граничния район.

Въздушната тревога е отменена в 00:21 ч.