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Разкриха какво всъщност е казал Идрис Елба на крал Чарлз III в Антигуа

Неочаквана среща между крал Чарлз III и актьора Идрис Елба в Антигуа предизвика слухове за политическо послание. Оказа се обаче, че краткото извинение на звездата от „Люпен“ е било свързано с поройния дъжд, а не с британския министър-председател

3 ноември 2026, 10:56
Разкриха какво всъщност е казал Идрис Елба на крал Чарлз III в Антигуа
Източник: Getty

К рал Чарлз и Идрис Елба са имали случайна среща в чужбина.

77-годишният монарх и 54-годишната звезда от „Господари на Вселената“ се поздравиха, след като се засякоха в корабостроителницата на Нелсън на карибския остров Антигуа в понеделник, 2 ноември, според The Independent.

Крал Чарлз току-що бе завършил инсталирането на гравиран камък в стена на обект от световното културно наследство на ЮНЕСКО, когато се срещна с Елба. Актьорът присъства на историческата военноморска база за концерта „One Commonwealth Night“ като посланик на добра воля на организацията The King's Trust, отбелязва изданието.

Идрис Елба поднесе кратко извинение на крал Чарлз по време на срещата им, но думите му са били свързани единствено с лошото време.

Според информация на HELLO! актьорът е казал на монарха: „Съжалявам за дъжда“, по време на срещата им в историческото корабостроително пристанище „Нелсън“ в понеделник, 2 ноември.

Уточнението идва след редица публикации, които интерпретираха репликата му като „Съжалявам за министър-председателя“, което предизвика спекулации, че той визира британския премиер Анди Бърнам.

Чарлз бе на обиколка в историческата корабостроителница преди Срещата на държавните и правителствените ръководители на страните от Общността на нациите (Къмънуелт), когато се засича със звездата от сериала „Лутър“, участващ в събитие на същото място.

Кралят тъкмо бе поставил гравиран камък в една от стените, преди двамата да се поздравят.

Идрис се ръкува с Чарлз и го попита: „Как сте?“.

Кралят отговори: „Какво правиш тук?“, а Идрис отвърна: „Обикалям си“, след което и двамата се засмяха, а актьорът го потупа приятелски по ръката.

  • Защо репликата бе свързана с Анди Бърнам?

Различни медии поставиха тази грешна интерпретация в контекста на политическите дебати около срещата на върха на Къмънуелт, макар да признаха, че не е било напълно ясно дали Елба визира Бърнам.

Премиерът бе заявил, че е отворен към това да се обсъди официално британско извинение за трансатлантическата търговия с роби, но категорично изключи финансови компенсации.

Неговата позиция бе критикувана от лидера на Консервативната партия Кеми Баденок, която заяви, че това рискува да упражни натиск върху краля преди речта му пред лидерите от Общността.

В неделя Чарлз и кралица Камила бяха уловени от порой по време на празненствата за Деня на независимостта на Антигуа и Барбуда, като кралят дори трябваше да изчака чадър, преди да извърши инспекция на войските.

  • Дългогодишната връзка между Идрис Елба и крал Чарлз

Непринудените и близки отношения между Идрис и Чарлз са резултат от години съвместна благотворителна дейност. Като тийнейджър актьорът получава стипендия от 1500 паунда от тогавашния благотворителен фонд „Принц Тръст“ (Prince's Trust), за да учи в Националния младежки музикален театър – помощ, която му помага да стартира кариерата, донесла му впоследствие световна слава.

Оттогава той работи съвместно с краля по редица инициативи в подкрепа на младежта, включително дискусии за превенция на насилническите прояви сред младите и възможностите в творческите индустрии.

През юни Чарлз лично връчи рицарското звание на Идрис в замъка Уиндзор като признание за заслугите му към младото поколение. Припомняйки си подкрепата, получена в началото на живота му, Елба неведнъж е казвал за себе си: „Аз съм продукт на навременната подкрепа“.

Кадрите, които обиколиха света: Кралица Камила и прогизналият крал Чарлз III под поройния дъжд в Карибите
19 снимки
Чарлз и Камила дъжд карибите
Чарлз и Камила дъжд карибите
Чарлз и Камила дъжд карибите
Чарлз и Камила дъжд карибите
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