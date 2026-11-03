Разкриха какво всъщност е казал Идрис Елба на крал Чарлз III в Антигуа

К рал Чарлз и Идрис Елба са имали случайна среща в чужбина.

77-годишният монарх и 54-годишната звезда от „Господари на Вселената“ се поздравиха, след като се засякоха в корабостроителницата на Нелсън на карибския остров Антигуа в понеделник, 2 ноември, според The Independent.

Крал Чарлз току-що бе завършил инсталирането на гравиран камък в стена на обект от световното културно наследство на ЮНЕСКО, когато се срещна с Елба. Актьорът присъства на историческата военноморска база за концерта „One Commonwealth Night“ като посланик на добра воля на организацията The King's Trust, отбелязва изданието.

Идрис Елба поднесе кратко извинение на крал Чарлз по време на срещата им, но думите му са били свързани единствено с лошото време.

Според информация на HELLO! актьорът е казал на монарха: „Съжалявам за дъжда“, по време на срещата им в историческото корабостроително пристанище „Нелсън“ в понеделник, 2 ноември.

Idris Elba sympathises with King after Charles drenched by rain on Antigua trip https://t.co/Zgi82VRMRD https://t.co/ygryoUwxwS — The Independent (@Independent) November 3, 2026

Уточнението идва след редица публикации, които интерпретираха репликата му като „Съжалявам за министър-председателя“, което предизвика спекулации, че той визира британския премиер Анди Бърнам.

Чарлз бе на обиколка в историческата корабостроителница преди Срещата на държавните и правителствените ръководители на страните от Общността на нациите (Къмънуелт), когато се засича със звездата от сериала „Лутър“, участващ в събитие на същото място.

Кралят тъкмо бе поставил гравиран камък в една от стените, преди двамата да се поздравят.

Идрис се ръкува с Чарлз и го попита: „Как сте?“.

Кралят отговори: „Какво правиш тук?“, а Идрис отвърна: „Обикалям си“, след което и двамата се засмяха, а актьорът го потупа приятелски по ръката.

King chats with Sir Idris Elba during unexpected meeting in Antigua https://t.co/nEDUUvjl5e — Express & Star (@ExpressandStar) November 2, 2026

Защо репликата бе свързана с Анди Бърнам?

Различни медии поставиха тази грешна интерпретация в контекста на политическите дебати около срещата на върха на Къмънуелт, макар да признаха, че не е било напълно ясно дали Елба визира Бърнам.

Премиерът бе заявил, че е отворен към това да се обсъди официално британско извинение за трансатлантическата търговия с роби, но категорично изключи финансови компенсации.

Неговата позиция бе критикувана от лидера на Консервативната партия Кеми Баденок, която заяви, че това рискува да упражни натиск върху краля преди речта му пред лидерите от Общността.

В неделя Чарлз и кралица Камила бяха уловени от порой по време на празненствата за Деня на независимостта на Антигуа и Барбуда, като кралят дори трябваше да изчака чадър, преди да извърши инспекция на войските.

AMASHUSHO: Umwami w’u Bwongereza, Charles III, yahuye n’umukinnyi wa filime w’icyamamare, Sir Idris Elba, ubwo yasuraga ahantu ndangamateka hafite aho hahuriye n’amateka y’igisirikare kirwanira mu mazi cy’u Bwongereza. Mu kiganiro bagiranye, Idris Elba yabanje kubaza Umwami uko amerewe niba ari kwishimira uruzinduko, maze amubwira ati: “Mbabarira ku bya Minisitiri w’Intebe.” Elba yari arimo kuvuga mu buryo bw’urwenya ku magambo aherutse gutangazwa na Minisitiri w’Intebe w’u Bwongereza, Andy Burnham, wavuze ko yiteguye kuganira ku busabe bw’uko u Bwongereza bwasaba imbabazi ku ruhare rwabwo mu bucuruzi bw’Abanyafurika bajyanwaga mu bucakara. Icyakora, Burnham yavuze ko adashyigikiye gutanga indishyi z’amafaranga ku bw’ayo mateka. #InyarwandaNews — Inyarwanda.com (@Inyarwandacom) November 2, 2026

Дългогодишната връзка между Идрис Елба и крал Чарлз

Непринудените и близки отношения между Идрис и Чарлз са резултат от години съвместна благотворителна дейност. Като тийнейджър актьорът получава стипендия от 1500 паунда от тогавашния благотворителен фонд „Принц Тръст“ (Prince's Trust), за да учи в Националния младежки музикален театър – помощ, която му помага да стартира кариерата, донесла му впоследствие световна слава.

Оттогава той работи съвместно с краля по редица инициативи в подкрепа на младежта, включително дискусии за превенция на насилническите прояви сред младите и възможностите в творческите индустрии.

През юни Чарлз лично връчи рицарското звание на Идрис в замъка Уиндзор като признание за заслугите му към младото поколение. Припомняйки си подкрепата, получена в началото на живота му, Елба неведнъж е казвал за себе си: „Аз съм продукт на навременната подкрепа“.