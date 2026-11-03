Петролът отново поскъпва след удари на САЩ по ирански остров в Ормузкия проток

Цените на петрола леко се повишиха след информацията за американски удари по иранския остров Кешм. Новината засили опасенията, че осеммесечният конфликт в Близкия изток може да ескалира, а доставките на суров петрол от региона да останат затруднени за по-дълго, съобщи Ройтерс.

Американският сорт West Texas Intermediate (WTI) поскъпна с 20 цента, или 0,21%, до 96,66 долара за барел. Фючърсите на европейския бенчмарк Брент добавиха 3 цента, или 0,03%, до 104,80 долара за барел.

Ден след срив от над 7%

Повишението идва ден след рязкото поевтиняване на двата основни сорта. В понеделник котировките им загубиха над 7%, след като разговори между ирански и катарски представители породиха очаквания за възможен край на войната между САЩ, Израел и Иран. Брент приключи сесията с поевтиняване от 8,66 долара, или 7,63%, до 104,77 долара за барел, според данните на Ройтерс.

Петролът поевтиня с над 3% заради преговорите за край на войната с Иран

Техеран заяви в понеделник, че контактите между Иран и САЩ за прекратяване на войната продължават.

Ударите по Кешм

Надеждите за успокояване на обстановката обаче бяха поставени под съмнение от информацията за атаките срещу Кешм. За тях съобщи вестник „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на американски представители. Според част от тях ударите са били отбранителни и са имали за цел да ограничат възможностите на Иран да атакува търговски кораби в Ормузкия проток.

Според анализатори, цитирани от Ройтерс, информацията е върнала част от рисковата премия в цената на петрола точно когато пазарите са започнали да залагат на дипломатически изход.

Развитието около протока остава ключово за петролните пазари заради значението му за износа на енергийни суровини от Близкия изток.