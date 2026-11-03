Dacia Bigster на газ е манна небесна (ВИДЕО РЕВЮ)

Б ързата историческа справка от 1973 г. казва, че преди 53 години се случва първата петролна криза в света. Тогава страните от ОАПЕК – ОПЕК плюс Серия, Тунис и Египет спират доставките на петрол за света. Връзката, която правя към днешна дата е свързана с кризата в Ормузкия проток, създала се след атаката на Израел и САЩ срещу Иран.

Тогава цените на петрола се качват четири пъти, вследствие на което течните горива никога не се връщат на нивата от преди кризата. Същото се случва и сега, защото едва ли ще видим някога цени като тези от преди кризата в Ормузкия проток.

Но ако автомобилните производители тогава са хванати абсолютно неподготвени за ситуацията, днес индустрията е подготвена за високите цени на горивата. Всяка марка има отделни гами от електромобили, плъг-ин и самозареждащи се хибрида, като конвенционалните двигатели се подпомагат обикновено и от меки хибриди. Всичко това с цел нисък разход и малко вредни емисии.

Източник: CarMarket.bg

Но тук има нещо, което Dacia е овладяла до съвършенство, позиционирайки се по уникален начин на пазара. Dacia е единствената марка, която предлага заводска газова уредба за цялата си моделна гама, изключвам Spring от нея. По този начин собствениците на Bigster, в този конкретен случай, а и на всички други модели в гамата могат да се възползват от най-евтиното течно гориво. Още повече, че законът за освобождаване на LPG от акциз влезе в сила от първи октомври, в следствие на което цената на газта на колонката спадна средно с 10-ина евроцента и средната цена бе около 60 цента през първата седмица на октомври (когато снимахме видеото). Това обаче се промени в началото на ноември с увеличението на газта с 32% и скока на LPG на 69 евроцента (към 3 ноември).

Това е наистина огромно предимство, което вади Dacia на преден план. Другото супер ценно качество на този Bigster е гигантският му багажник. За човек, който трябва да превозва много обзавеждане към Гърция, където съм в трепетно очакване на новия летен сезон, комбинацията от евтин превоз и огромно товарно пространство (до 702 л при изправени облегалки и 2002 л при сгънати) е неустоимо предложение.

Източник: CarMarket.bg

В този конкретен случай обаче трябва да се вземе предвид фактът, че имаме и 51-литров резервоар за LPG под пода на багажника, така че обемът пада до 667 литра. Но и това е прещедро. За справка в уравнението ще вкарам Skoda Karoq и Kia Sportage, преки конкуренти на Bigster в C-SUV сегмента, но техните багажници са с обем съответно 588 л и 587 л.

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С това не свършват изненадите, защото Dacia има още. След като пусна дългоочакваната комбинация от 4х4 с автоматик за Duster и Bigster, сега компанията идва с не по-малко атрактивно предложение, при това в най-удачния момент. Комбинация на газовата версия на предно със 140 к.с. и автоматик, отново за първи път. В тази връзка само ще кажа, че гаранцията на фабрично монтираната газова уредба е 5 години или 100 000 км.

Източник: CarMarket.bg

Трябва да отдам заслуженото и на дизайна на Bigster. Отвън той следва дизайнерската посока, зададена от Duster. Имаме маниакалното преследване на Y-образните детайли, най-ясно видими в предните и задни светлини. Масивното присъствие на автомобила на пътя обаче се дължи на високия, хоризонтално разположен преден капак и силно изразени ръбове в него.

В профил най-ясно проличава по-голямата дължина спрямо Duster. В изпълнение Extreme имаме затъмнени задни стъкла и 18-цолови джанти. Шест са наличните цветове, като петте металика са на цена 590 евро всеки. SUV на Dacia без релси няма, така че и тук те са откроим елемент в дизайна.

Източник: CarMarket.bg

Пластмасовите колесни арки са изработени от материал, който Dacia нарича starkle. Той е направен от рециклирани пластмаси, което е добре за природата, показва ангажираността на марката към екологията. От друга страна е полезен, защото, ако или когато надраскате тези детайли, драскотината ще е трудно забележима.

Казвам „когато“, защото Bigster, за разлика от 95% от конкурентите си в С-SUV сегмента, предлага много сериозни офроуд възможности. За това подсказва пътният просвет от 220 мм, както и ъглите на заход и отход съответно 24 и 29 градуса.

Източник: CarMarket.bg

В интериора отпред има няколко неща, които искам да маркирам. На първо място това са твърдите пластмаси, които са навсякъде. Тази характеристика ни е позната от години, но вече в уравнението трябва да взимаме предвид и китайските предложения. От друга страна обаче Bigster е много добре сглобен, направен да устои на времето, докато за новите му източни конкуренти за това все още няма доказателства.

Това, което ми прави много добро впечатление, са физическите бутони за климатичната система, боравенето с които е лесно и интуитивно. Имаме, естествено, 10-инчов дисплей, който обаче е далеч от скоростта и графиката на конкурентите. От друга страна е много добре позициониран, завъртян към водача, а отстрани на него имаме и удобна стойка за смартфон. В тази връзка ще кажа, че има и безжично зареждане, но без обдухване. Това топ ниво на оборудване, Extreme, е с електрическо регулиране на предните седалки, ел. врата на багажника, Arkamys 3D аудио с 6 високоговорителя, Apple CarPlay и Android Auto, Асистент за дълги светлини.

Източник: CarMarket.bg

Тъй като дължината на Bigster е с цели 23 см по-голяма от тази на Duster, логичният въпрос, който може да се зададе, е: защо тук няма място за 7 човека? Задавал съм го на хола от Dacia, а отговорът им е, че техният стремеж е бил да се осигури максимален комфорт за петима с голямо място за багажа им. Темата с багажа вече я изясних. Нещо друго, което е различно от Duster, са облегалките. Там те се делят в съотношение 60:40, докато тук, при Bigster, задните облегалки са делими в съотношение 40:20:40. Които, освен това, могат лесно да се сгъват и от багажника с дърпането на един бутон.

По-важното е, че мястото в областта на краката на втория ред седалки е гигантско. Още по-приятно би било, ако си имате женска компания и през тази огромна панорама в Bigster гледате жълто-оранжевия метеоритен поток Дроконоиди, чийто пик беше в нощта на 8 срещу 9 октомври. За по-сигурно заложете на август, когато са Персеидите и потокът от падащи звезди е много по-масиран.

Източник: CarMarket.bg

На пътя Bigster е мек и комфортен семеен SUV, който поема много добре неравностите. Да, не е перфектен в това отношение, но е много лек за управление. Изненадващото за мен са седалките. Нищо fancy, няма кожи, няма безброй настройки, няма висока странична упора, но въпреки това се чувствам много добре в тях. Най-важното е, че не усещам умора. Преди време изминах с Duster цели 888 км в един ден, за което пътуваме ви разказах напоително. И тогава казах, че седалките, еднакви с тези в Bigster, са изненадващо добри. Сега го потвърждавам.

Това е семейна кола, която е комфортна, изключително просторна, за мен най-ценният параметър в този момент е гигантския багажник. И всичко това комбинирано със заводска газова уредба с 5-годишна гаранция, която прави Dacia Bigster изключително удачно предложение, когато за вас са важни горните фактори. Все пак да напомня отново, че напълването на 51-литровия й газов резервоар струва 30-ина евро. Дори и да сложа грубо 10 л/100 км на газ, с 3 литра над заводския параметър, пак ще може да минете поне 515 км за 30 евро, колкото изминах аз. Това прави, по най-груба сметка, 6 евро на 100 км, съпоставимо с разхода на електромобил, зареждан у дома.

Източник: CarMarket.bg

Що касае цените, Dacia Bigster е съществено по-достъпната алтернатива от споменатите вече от мен Kia Sportage и Skoda Karoq, които са в същия супер конкурентен пазарен сегмент. Версията на предно с автоматик и 150 к.с. на Sportage започва от 32 690 и стига 36 790 евро. При чешкия конкурент е още по-интересно, защото той също има газова версия със 150 к.с., но с ръчна кутия. Цената му започва от 33 и достига 36 000 евро.

Докато тази версия на Dacia Bigster – мек хибрид с газ-бензин и автоматик – е 28 190 евро в най-високото изпълнение Extreme, като в този конкретен модел са добавени екстри за още 2000 евро (30 350), но въпреки това е доста под тези два конкурента в техните начални нива на оборудване.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

Dacia Bigster mild hybrid-G 140 auto

Размери

Дължина, мм: 4570

Широчина, мм: 1813

Височина, мм: 1712/1706

Междуосие, мм: 2702

Тегло, кг: 1409

Двигател

Тип: 3-цилиндров

Работен обем, куб. см: 1199

Макс. системна мощност, к.с.: 140

Макс. системен въртящ момент, Нм: 230

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 180

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 9,8

Среден разход, л/100 км: 5,7 / 7,1 (бензин/газ)

Вредни емисии СО2, г/км: 130 / 114

Цена на тествания модел, евро с ДДС: 28 190

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