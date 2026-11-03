Свят

Тръмп: Ставам Г-н Вето, ако демократите спечелят!

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще блокира всеки закон на демократите, ако те поемат контрола над Конгреса след междинните избори. Белият дом вече подготвя извънредни планове за управление чрез пряка власт и президентски укази

Стела Христова Стела Христова

3 ноември 2026, 10:28
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Д оналд Тръмп заплаши, че ще „налага вето на всичко“, ако Демократическата партия спечели контрола над Конгреса тази седмица.

В разговор за подкаста Pod Force One на New York Post в понеделник, Тръмп заяви пред водещата Миранда Девайн, че остава оптимист за възможността републиканците да запазят мнозинството си Камарата на представителите, въпреки че проучванията показват, че партията е изправена пред тежки загуби, пише Newsweek.

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

В случай че републиканците изгубят Камарата на представителите и Сената, „предполагам, че ще стана Господин Вето“, каза Тръмп и добави: „Те ще изпращат закони. Вие им налагате вето. И в крайна сметка, след месец-два на непрекъснати вета - след като видят, че само губят време - те идват при вас и постигате сделка. Мисля, че най-вероятно това ще се случи, но се надявам да не ни се налага да стигаме дотам.“

  • Белият дом подготвя извънредни планове

Белият дом прекара месеци в изготвяне на извънредни планове в очакване на евентуална победа на демократите в Конгреса. Стратегията има за цел да прокара дневния ред на Тръмп по начини, които до голяма степен заобикалят одобрението на законодателната власт.

Висши служители, сред които заместник-ръководителят на кабинета Стивън Милър и директорът по бюджета Ръсел Воут, проучват „какво може да направи Тръмп законно сам, къде би могъл да разшири границите на правомощията си и как да защити тези решения в съда“, сподели пред Ройтерс представител на Белия дом, поискал анонимност.

Този ход съответства на подхода на администрацията на Тръмп към управлението през втория му мандат, който се състои предимно в заобикаляне на Конгреса и управление чрез укази. 119-ият Конгрес е приел едва 121 закона от свикването си през януари 2025 г. - вторият най-нисък брой за който и да е Конгрес през последните четири десетилетия, според проучване на изследователския център „Пю“.

Ключово изпитание за Тръмп: Американците гласуват на избори, които могат да блокират Белия дом

Демократите обещаха да започнат поредица от разследвания, ако спечелят контрола над Камарата на представителите тази седмица, включително проверка на финансите и бизнеса на семейство Тръмп, както и на начина, по който администрацията се справя с войната в Иран. Няколко водещи фигури сред демократите дори повдигнаха въпроса за импийчмънт както на президента, така и на министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Ако поемат контрола над Конгреса, демократите ще имат правомощието да блокират всякакви назначения на Тръмп в съдебната и изпълнителната власт, включително евентуални кандидатури за Върховния съд. Те биха могли да гласуват и за прекратяване на извънредните положения, които Тръмп обяви, за да разшири възможностите си да действа без законодателно одобрение. Президентът обаче все още запазва правото си да наложи вето върху подобно решение, което би изисквало мнозинство от две трети в Конгреса, за да бъде преодоляно.

Към момента демократите се нуждаят от нетно увеличение с четири места както в Камарата на представителите, така и в Сената, за да преобърнат крехкото мнозинство на републиканците (съответно 218 срещу 214 и 53 срещу 47). Сондажите показват вероятност демократите да спечелят Камарата на представителите, но надпреварата за Сената остава твърде оспорвана, за да се прогнозира резултатът.

„Вижте, ако не спечелим - въпреки че мисля, че ще се справим страхотно - но ако не спечелим, ще налагам вето на всичко“, каза Тръмп. „Ще налагам вето след вето. След това те ще омекнат и вероятно ще направим някакви сделки.“, добави той.

На друго място в интервюто президентът за пореден път изрази интерес да се кандидатира за трети мандат, но призна, че Конституцията му забранява да го направи.

„Би било страхотно да се кандидатирам отново, ако имах тази възможност, но текстът е много категоричен“, каза той, имайки предвид американската Конституция.

„Наскоро излезе проучване, според което бях далеч пред всички останали. Бих искал да се кандидатирам, но няма драма“, продължи Тръмп. „Знаете ли, остават ни повече от две години. Това е много време. За такъв период от време може да се направи много, а вие виждате каква работа свършихме. Имаме най-силната икономика в историята.“, каза той.

  • Кога в миналото президенти са губили Конгреса

Случаите, в които партията на президента губи контрола и над Камарата на представителите, и над Сената, са статистическа рядкост - това се е случвало едва в 24 от общо 114 сесии на Конгреса, въпреки че 16 от тези случаи са отбелязани през последните 70 години.

Президентите Роналд Рейгън, Бил Клинтън, Джордж У. Буш и Барак Обама също са губили контрола над двете камари в даден момент от управлението си, но въпреки това са успявали да прокарат редица ключови закони. Забележителни примери включват приемането от Клинтън на реформата в социалното подпомагане и Закона за телекомуникациите през 1996 г., одобряването от Буш на Закона за енергийна независимост и сигурност през 2007 г. и подписването от Обама на Закона за успеха на всеки ученик, Закона за закрила на американската инфраструктура и Закона за свободата (USA FREEDOM Act), въпреки че републиканците спечелиха контрола над двете камари на междинните избори през 2014 г.

Президентът Джо Байдън едва успя да запази контрола върху Сената по време на целия си мандат, докато Тръмп разшири мнозинството си в Сената по време на първия си мандат, въпреки че републиканците загубиха Камарата на представителите на междинните избори през 2018 г. Нито президентът Ричард Никсън, нито президентът Джордж Х. У. Буш са имали мнозинство в нито една от двете камари през съответните си мандати.

Редактор: Стела Христова
Доналд Тръмп Конгрес на САЩ Вето Демократическа партия Републиканска партия Политика на САЩ Избори в САЩ Президентски правомощия
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