Свят

Латвия вдигна изтребители на НАТО и предупреди жителите на два региона да се укрият

Латвийските власти съобщиха за краткотрайна заплаха във въздушното пространство на страната, предизвикана от навлизането на неидентифициран обект в близост до границите с Русия и Беларус

3 ноември 2026, 10:20
Латвия вдигна изтребители на НАТО и предупреди жителите на два региона да се укрият
Източник: iStock Photos

Латвийските власти съобщиха за краткотрайна заплаха във въздушното пространство на страната, предизвикана от навлизането на неидентифициран обект в близост до границите с Русия и Беларус. Инцидентът доведе до незабавното задействане на изтребители на НАТО за охрана на въздуха и подчертава нарастващите рискове по източния фланг на Алианса.

Според официално съобщение на латвийските въоръжени сили, цитирано от Ройтерс, заплахата е засегнала два източни региона на балтийската държава. Властите са отправили призив към жителите да останат на закрито от съображения за сигурност, докато ситуацията се изясни. Инцидентът е продължил около 30 минути, след което военните са потвърдили, че обектът е напуснал въздушното пространство на Латвия и опасността е отминала.

Властите са използвали социалната платформа „Екс“ (X), за да предупредят населението. „ПРЕДПРИЕМЕТЕ ДЕЙСТВИЯ! Уведомяваме ви, че има заплаха във въздушното пространство на Латвия“, се казва в публикацията. В друго съобщение се добавя: „Ако забележите нисколетящ или подозрителен обект, не се приближавайте до него“. Задействането на изтребители на НАТО е стандартна процедура в подобни случаи и демонстрира готовността на Алианса да защитава въздушното си пространство.

Този инцидент не е изолиран случай. През последните месеци се наблюдава зачестяване на случаи, при които украински военни дронове навлизат във въздушното пространство на съседни на Русия страни членки на НАТО, включително Финландия, Естония, Латвия и Литва. Според наличната информация, тези събития пораждат опасения, че последиците от войната в Украйна могат да се разпрострат и да засегнат пряко територията на Алианса.

Често тези нарушения са свързани с украинските атаки срещу руски петролни пристанища и терминали в Балтийско море. Понякога дроновете се отклоняват от набелязаните цели, което води до предупреждения за сигурността в съседните държави. Подобен инцидент в Латвия по-рано тази година дори доведе до падането на правителството, което илюстрира сериозните вътрешнополитически последици от подобни събития.

Съществуват различни обяснения за тези инциденти. Москва обвинява Киев, че използва въздушното пространство на държави от НАТО като прикритие за нападения срещу руски цели. От своя страна, украинските власти твърдят, че някои от техните дронове се отклоняват от курса си поради действието на руските системи за радиоелектронна борба и заглушаване на сигнали.

Въпреки различните интерпретации, страните от НАТО като цяло възлагат отговорността на Русия за създаването на тази опасна среда. Според тях, тези инциденти са пряка последица от непровокираната агресия на Москва срещу Украйна. Войната, започната от Русия, е първопричината за повишеното напрежение и рисковете за сигурността в целия регион.

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