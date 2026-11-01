„Ядохме трева“: Изтощени от глад жители на Олешки разказват за оцеляването под руска окупация

- Жители на окупирания украински град Олешки бяха евакуирани в Украйна по време на шестдневно хуманитарно примирие, постигнато с посредничеството на САЩ и папа Лъв XIV.
- Заради блокираните доставки хората са страдали от глад, а някои са били принудени да ядат трева и тикви, за да оцелеят.
- Преди войната градът е имал 24 000 жители, а преди евакуацията населението му е намаляло до около 1700 души.
A humanitarian operation to rescue people in Oleshky, in the Kherson region, has taken place. A ceasefire was established in the Kherson sector, during which roads to Oleshky were cleared of mines and humanitarian aid was delivered. We hope humanitarian access to Oleshky will remain open. Also, people who needed evacuation have been taken out of the city and the surrounding community. As of now, Ukrainian citizens from Oleshky have crossed the Ukrainian border in the Chernihiv region. All of them will receive the assistance they need. It is important that government agencies and all the regional and local authorities involved work effectively and help our people adapt. I thank the American side and U.S. First Lady Melania Trump for their mediation. I am proud of our Defense Forces of Ukraine, who defend our country and honorably ensured the security conditions for this humanitarian operation. I thank Ukraine’s Human Rights Ombudsman, Dmytro Lubinets, and his team for carrying out this mission. And I thank everyone around the world – every journalist, every political and civic leader, and every concerned person – who helped draw global attention to the situation in Oleshky and the true humanitarian catastrophe in Ukrainian territory temporarily occupied by Russia. When the world pays attention, people are rescued. Further steps toward de-escalation and real progress toward peace are also needed. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2026
Изтощени от глад и умора жители на окупирания от Русия украински град Олешки преминаха на украинска територия в рамките на мащабна операция по евакуация на цивилни. Тя се проведе по време на първото по рода си хуманитарно примирие от повече от четири години насам, откакто Москва започна войната, пише Al Jazeera.
Шестдневното прекратяване на огъня в района на града беше постигнато с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и с помощта на папа Лъв XIV. Това е най-продължителното местно спиране на бойните действия от пълномащабното руско нахлуване в съседната страна през 2022 г.
„Украински граждани от Олешки преминаха украинската граница в Черниговска област. Всички те ще получат необходимата им помощ“, написа украинският президент Володимир Зеленски в X, като благодари на САЩ и на първата дама за посредничеството.
„Необходими са и по-нататъшни стъпки за деескалация и реален напредък към мира“, добави той.
Евакуираните, наметнати с украински знамена в синьо и жълто, слязоха от автобусите на украинско-беларуската граница и се събраха отново с близките си.
Украински представители посрещнаха евакуираните с плакати с надписи „Не сте сами“ и „Прегръщаме ви“. Жители на близките села се наредиха край магистралата и ги приветстваха с развявани знамена и фенерчета.
Hundreds of residents have been evacuated from Russia-occupied Oleshky under a localised ceasefire brokered by US First Lady Melania Trump. The evacuation marks a rare humanitarian coordination between Russia and Ukraine from the front line. https://t.co/7fJvgTIkjQ— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 31, 2026
- Принудени да ядат трева
Снабдителните маршрути към Олешки бяха прекъснати заради бойните действия и атаките с дронове. По думите на някои жители доставките на храна са спрели през май, което е довело стотици хора до глад.
Един от евакуираните, възрастен мъж в инвалидна количка, разказа пред агенция „Ройтерс“, че през последната година е отслабнал с 20 кг и е станал толкова изтощен, че се е наложило да бъде лекуван в болница.
Друга евакуирана жителка, Светлана Ермакова, заяви пред „Ройтерс“, че са били принудени да ядат трева, за да оцелеят.
„Нарязвахме трева и тикви… само и само да издържим“, разказа тя. По думите ѝ се е наложило да рискува и да премине с велосипед през минни полета до близко село, за да намери храна за себе си и кучето си.
За да достигнат до територия под украински контрол, жителите на Олешки е трябвало да изминат сложен маршрут, за да напуснат опустошения град, намиращ се само на няколко километра от фронтовата линия.
Първо са преминали с автобус през Крим до руския град Анапа, след което са летели до Беларус, откъдето са влезли в Украйна.
По улиците са били разположени линейки, а няколко големи военни палатки са били издигнати, за да осигурят топла храна, чай и медицинска помощ.
Руски и украински представители заявиха, че примирието в Олешки се спазва от вторник насам. Това е позволило разминирането на пътищата и възобновяването на доставките на храна, лекарства и други необходими стоки за града.
Примирието трябва да приключи в неделя вечерта.
DAY 2 in Evacuation: NEWSMAX’s Alex Salvi is there on the scene giving latest details on massive operation to evacuate Oleshky citizens, find out more https://t.co/OoS279wFRB— NEWSMAX (@NEWSMAX) October 31, 2026
- Някои остават
Някои жители са решили да останат в Олешки въпреки продължаващата липса на газ, електричество и течаща вода.
Руският омбудсман по правата на човека Яна Лантратова заяви, че условията за живот в окупирания град продължават да бъдат тежки. Тя обеща да продължи да работи с украинския си колега Дмитро Лубинец, за да помагат на хората, които са останали.
„Мисията приключи“, написа тя в Telegram. „Договорихме се да провеждаме редовни хуманитарни мисии, което е много важна стъпка.“
Преди войната Олешки е имал население от около 24 000 души. Преди евакуацията броят им е спаднал до приблизително 1700.
Украинските власти не са съобщили точния брой на евакуираните жители или колко души са останали в града.
Въпреки примирието в Олешки бойните действия в други участъци на фронта продължават с пълна сила, като Русия и Украйна не прекратяват взаимните си атаки с дронове.