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„Ядохме трева“: Изтощени от глад жители на Олешки разказват за оцеляването под руска окупация

Изтощени от глад и умора жители на Олешки пристигнаха в Украйна след месеци на изолация, но някои останаха в града

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  • Жители на окупирания украински град Олешки бяха евакуирани в Украйна по време на шестдневно хуманитарно примирие, постигнато с посредничеството на САЩ и папа Лъв XIV.
  • Заради блокираните доставки хората са страдали от глад, а някои са били принудени да ядат трева и тикви, за да оцелеят.
  • Преди войната градът е имал 24 000 жители, а преди евакуацията населението му е намаляло до около 1700 души.

Изтощени от глад и умора жители на окупирания от Русия украински град Олешки преминаха на украинска територия в рамките на мащабна операция по евакуация на цивилни. Тя се проведе по време на първото по рода си хуманитарно примирие от повече от четири години насам, откакто Москва започна войната, пише Al Jazeera.

Шестдневното прекратяване на огъня в района на града беше постигнато с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и с помощта на папа Лъв XIV. Това е най-продължителното местно спиране на бойните действия от пълномащабното руско нахлуване в съседната страна през 2022 г.

„Украински граждани от Олешки преминаха украинската граница в Черниговска област. Всички те ще получат необходимата им помощ“, написа украинският президент Володимир Зеленски в X, като благодари на САЩ и на първата дама за посредничеството.

„Необходими са и по-нататъшни стъпки за деескалация и реален напредък към мира“, добави той.

Евакуираните, наметнати с украински знамена в синьо и жълто, слязоха от автобусите на украинско-беларуската граница и се събраха отново с близките си.

Украински представители посрещнаха евакуираните с плакати с надписи „Не сте сами“ и „Прегръщаме ви“. Жители на близките села се наредиха край магистралата и ги приветстваха с развявани знамена и фенерчета.

  • Принудени да ядат трева

Снабдителните маршрути към Олешки бяха прекъснати заради бойните действия и атаките с дронове. По думите на някои жители доставките на храна са спрели през май, което е довело стотици хора до глад.

Един от евакуираните, възрастен мъж в инвалидна количка, разказа пред агенция „Ройтерс“, че през последната година е отслабнал с 20 кг и е станал толкова изтощен, че се е наложило да бъде лекуван в болница.

Друга евакуирана жителка, Светлана Ермакова, заяви пред „Ройтерс“, че са били принудени да ядат трева, за да оцелеят.

„Нарязвахме трева и тикви… само и само да издържим“, разказа тя. По думите ѝ се е наложило да рискува и да премине с велосипед през минни полета до близко село, за да намери храна за себе си и кучето си.

За да достигнат до територия под украински контрол, жителите на Олешки е трябвало да изминат сложен маршрут, за да напуснат опустошения град, намиращ се само на няколко километра от фронтовата линия.

Първо са преминали с автобус през Крим до руския град Анапа, след което са летели до Беларус, откъдето са влезли в Украйна.

По улиците са били разположени линейки, а няколко големи военни палатки са били издигнати, за да осигурят топла храна, чай и медицинска помощ.

Руски и украински представители заявиха, че примирието в Олешки се спазва от вторник насам. Това е позволило разминирането на пътищата и възобновяването на доставките на храна, лекарства и други необходими стоки за града.

Примирието трябва да приключи в неделя вечерта.

  • Някои остават

Някои жители са решили да останат в Олешки въпреки продължаващата липса на газ, електричество и течаща вода.

Руският омбудсман по правата на човека Яна Лантратова заяви, че условията за живот в окупирания град продължават да бъдат тежки. Тя обеща да продължи да работи с украинския си колега Дмитро Лубинец, за да помагат на хората, които са останали.

„Мисията приключи“, написа тя в Telegram. „Договорихме се да провеждаме редовни хуманитарни мисии, което е много важна стъпка.“

Преди войната Олешки е имал население от около 24 000 души. Преди евакуацията броят им е спаднал до приблизително 1700.

Украинските власти не са съобщили точния брой на евакуираните жители или колко души са останали в града.

Въпреки примирието в Олешки бойните действия в други участъци на фронта продължават с пълна сила, като Русия и Украйна не прекратяват взаимните си атаки с дронове.

Източник: Al Jazeera    
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