Ще има ли мир в Украйна: САЩ събира преговарящи в Абу Даби

П редставители на Украйна, Русия и САЩ ще проведат тристранна среща в Абу Даби на 10 и 11 ноември в опит да ускорят мирните преговори за прекратяване на войната. Този нов дипломатически кръг идва след месеци на застой в диалога и цели да очертае пътя към устойчив мир, но се провежда на фона на все още силно раздалечени позиции между Киев и Москва.

Новината беше обявена от Стив Уиткоф, специален пратеник на американския президент, който е ключова фигура в дипломатическите усилия на Белия дом. В публикация в социалната мрежа X, цитирана от редица медии, Уиткоф заяви, че САЩ ще посредничат в преговори на работно ниво, за да продължат „мисията на президента Тръмп да сложи край на войната“.

Според информацията, предоставена от специалния пратеник, дневният ред на срещата в столицата на ОАЕ ще бъде всеобхватен. Делегациите ще се фокусират върху следвоенните договорености за сигурност, мерки за деескалация на конфликта, хуманитарни усилия и обсъждане на следващите конкретни стъпки към постигането на мир. Целта е да се надгради напредъкът, постигнат при предишни разговори в Киев, Осло и Санкт Петербург, за да се стигне до „всеобхватно и устойчиво мирно споразумение“.

Паралелно с подготовката за срещата в Абу Даби, американската дипломация предприема стъпки за синхронизиране на позициите със своите европейски партньори. Стив Уиткоф уточни, че американските преговарящи ще посетят Брюксел тази седмица, за да се срещнат с представители на Франция, Германия, Великобритания, Европейския съюз и НАТО. Тези разговори ще бъдат съсредоточени върху гаранциите за сигурност за Украйна, бъдещата архитектура на сигурност в Европа и икономическите възможности за подкрепа на възстановяването на страната.

Тази инициатива идва след като в края на октомври Русия заяви, че е готова да възобнови мирните преговори, които са в застой от началото на годината. Последната подобна тристранна среща се състоя в средата на февруари в Женева, Швейцария, но завърши без пробив, тъй като и двете страни настояваха за изпълнение на техните условия. Според информация на Ройтерс американските преговарящи се надяват да постигнат пробив преди настъпването на зимата.

Въпреки дипломатическия оптимизъм, агенцията отбелязва, че позициите на Киев и Москва остават много различни. Освен това към момента нито Киев, нито Москва официално са потвърдили участието си, макар и двете страни да са изразявали готовност за диалог. Украинският президент Володимир Зеленски наскоро подчерта, че въпросите за суверенитета и териториалната цялост на Украйна не могат да бъдат обсъждани без участието на нейните представители и всяко споразумение трябва да бъде постигнато на масата за преговори.