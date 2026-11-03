Разбиха канал за трафик на мигранти в София и Пернишко, има задържани

П ри специализирана операция на Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“ и Държавна агенция „Национална сигурност“ са задържани 15 души, заподозрени за участие в престъпна група за трафик на мигранти през България. Акцията е проведена на 29 октомври на територията на София и област Перник, съобщиха от пресцентъра на „Гранична полиция“.

Сред задържаните е предполагаемият основен организатор на групата, който е афганистански гражданин, както и двама негови помагачи.

Източник: Пресцентър на ГД „Гранична полиция“

При претърсвания на 10 адреса и пет автомобила са открити и иззети множество веществени доказателства. Сред тях са огнестрелни оръжия, 178 грама марихуана и 43 грама кокаин, мобилни телефони, парични суми, дневници, радиостанции, сигнална синя лампа и SIM карти.

Според разследването групата е организирала превозването на незаконни мигранти от българо-турската до българо-сръбската граница.

Източник: Пресцентър на ГД „Гранична полиция“

В качеството на обвиняеми са привлечени трима души – двама афганистански граждани на 33 и 23 години, които пребивават постоянно в България, и 40-годишен мъж от София.

На тримата е наложена най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.