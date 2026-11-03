Полицията в Мадрид разруши палатковия лагер на протестиращите срещу жилищната политика

П олицията в Мадрид разруши през нощта протестен лагер на правозащитни активисти, които настояват за промяна в жилищната политика. Лагерът беше изграден преди малко повече от пет седмици на централния площад „Пуерта дел Сол“, съобщиха организаторите на протеста, цитирани от "Франс прес".

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Евакуацията е преминала без инциденти и прояви на насилие, заявиха представители на правителствената делегация в Мадрид. По техни данни от площада са били изведени 334 души, а двама са задържани за неподчинение.

В операцията са участвали 220 служители на Националната полиция и 180 служители на общинската полиция в Мадрид, както и пожарникари и представители на общинските служби. Властите определиха действията като операция, проведена „без никакво насилие и нарушаване на обществения ред“.

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Организаторите на протеста обаче осъдиха в приложението Telegram „насилствената полицейска намеса“, при която, по техни твърдения, са били ранени няколко души.

Още вчера сутринта голяма част от площада, който е посещаван от множество туристи, беше отцепена от силите на реда, съобщи журналист на АФП, намиращ се на място.

Жилищната криза отново в центъра на обществения дебат

Жилищната криза е един от основните проблеми пред испанското общество. Темата отново привлече широко внимание в края на септември след изгонването на 87-годишната пенсионерка Марикармен Абаскал от дома ѝ в Мадрид. Жената почина няколко дни по-късно.

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Случаят предизвика вълна от протести, сред които и създаването на лагера на площад „Пуерта дел Сол“.

След като не успя да осигури парламентарна подкрепа за два законопроекта, насочени към ограничаване на жилищните проблеми, премиерът Педро Санчес призова за предсрочни общи избори на 29 ноември.