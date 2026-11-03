България

Кола блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Произшествието е станало в понеделник около 20:00 часа

Василена Василева Василена Василева

3 ноември 2026, 10:27
Кола блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица
Източник: iStock Photos

Д ете на 10 години е пострадало при пътен инцидент на пешеходна пътека в Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

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Произшествието е станало в понеделник около 20:00 часа. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 22-годишен месен жител, е блъснал пресичащото на пешеходна пътека дете. То е откарано във великотърновската болница и настанено за лечение с фрактура на крака.

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Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Причините за инцидента са в процес на изясняване.

По случая е започнато досъдебно производство.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова    
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