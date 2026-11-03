Кола блъсна 10-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Д ете на 10 години е пострадало при пътен инцидент на пешеходна пътека в Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Кола блъсна 16-годишно момче на пешеходна пътека в Шумен

Произшествието е станало в понеделник около 20:00 часа. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 22-годишен месен жител, е блъснал пресичащото на пешеходна пътека дете. То е откарано във великотърновската болница и настанено за лечение с фрактура на крака.

Кола блъсна 14-годишно дете на пешеходна пътека в Дупница

Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Причините за инцидента са в процес на изясняване.

По случая е започнато досъдебно производство.