България

Главчев отговори на Демерджиев за проверката на полетите на Пеевски: „Правото е за зрящите“

3 ноември 2026, 10:31
Главчев отговори на Демерджиев за проверката на полетите на Пеевски: „Правото е за зрящите“
Източник: БТА

З адочен спор между председателя на Сметната палата Димитър Главчев и вътрешния министър Иван Демерджиев се разрази в социалните мрежи по повод проверката за недекларирани частни полети на депутата Делян Пеевски. Повод за размяната на позициите в понеделник стана решение на Сметната палата да не уважи сигнал на Демерджиев, подаден в края на юли.

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Тази сутрин Главчев отново коментира случая, като направи разграничение между производствата за конфликт на интереси и тези в дирекция „Публичен регистър“ на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), предава DarikNews.bg.

„Правото е за зрящите“, написа той, като цитира латинския правен принцип Vigilantibus non dormientibus iura subveniunt – „Правото помага на бдящите, а не на спящите“.

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По думите му конфликтът на интереси и Публичният регистър са две отделни специализирани дирекции в КПК, които провеждат самостоятелни производства. Главчев посочва, че именно такъв е случаят със сигнала на Демерджиев.

Той допълва, че проверката на подлежащото на деклариране от Пеевски не е приключила и по този въпрос институцията е сезирала НАП с решение от 23 септември 2026 г.

„Чиста случайност е, че датата на провеждане на заседанието съвпада с датата, на която и г-н Демерджиев изпраща сигнал до НАП. Процедирали сме, както при десетки сигнали от същия характер“, заявява Главчев.

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В подкрепа на позицията си той публикува и документ от Сметната палата.

В публикация във Facebook от понеделник Демерджиев съобщи, че е получил официално писмо от зам.-председателя на Сметната палата Маргарита Николова, с което е уведомен, че институцията няма да уважи сигнала му.

Той посочва, че според решението на Сметната палата няма нарушение в това, че Пеевски не е декларирал частните си полети. По думите му не е отчетен и проблемът с липсата на официално предоставена информация за начина, по който са заплатени пътуванията.

„Милионите, изхарчени за чартърни самолети на народен представител, с неясен произход не представляват интерес за институцията“, пише Демерджиев.

Той припомня, че лицата, заемащи висши държавни длъжности, имат задължение да декларират не само доходите си, но и случаите, в които други лица правят значителни разходи в тяхна полза.

Демерджиев отправя критики към Сметната палата, като заявява, че част от институциите продължават да изпълняват ролята на „чадър“. Той припомня и че през лятото на 2023 г. ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС са избрали Димитър Главчев за председател на Сметната палата със седемгодишен мандат.

В публикацията си вътрешният министър поставя и въпроса за съдебната реформа и избора на нов Висш съдебен съвет. Според него решението на Сметната палата може да бъде протестирано единствено от Софийската градска прокуратура.

Демерджиев сезира Сметната палата за имуществото и разходите на Пеевски

Отговорът на Главчев не закъсня.

В понеделник вечерта председателят на Сметната палата публикува позиция, в която уточнява, че институцията е сезирала Националната агенция за приходите (НАП) във връзка със сигнала на Демерджиев.

Сигналът е подаден на 31 юли 2026 г. и се отнася до предполагаемо несъответствие между декларираното имущество и доходи на Делян Пеевски и фактическия му начин на живот.

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Главчев посочва, че решението за образуване на производство е взето от Сметната палата, а проверката обхваща тригодишен период назад съгласно Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

Той уточнява, че проверката на декларациите за имущество и интереси все още не е приключила.

На 31 юли министърът сезира Сметната палата заради съмнения за несъответствие между декларираните имущество и доходи на Делян Пеевски и фактическия му начин на живот. В сигнала бяха посочени и данни за неизпълнено задължение за деклариране на разходи, направени в полза на депутата.

Източник: DarikNews.bg    
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