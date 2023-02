Рей Лиота ще получи посмъртно звезда на холивудската Алея на славата

А ктьорът Рей Лиота ще бъде почетен посмъртно със звезда на Алеята на славата в Холивуд, съобщи сайтът на сп. "Пийпъл", позовавайки се на Холивудската търговска камара.



Звездата на Лиота ще бъде 2749-ата на прочутата алея. На церемонията по откриването й с водеща Лупита Санчес Корнехо ще присъстват Елизабет Банкс и Тарън Еджъртън.

От името на покойния си баща звездата ще приеме дъщеря му, актрисата Карсън Лиота.

Церемонията ще се състои на 24 февруари. На същата дата на екран излиза "Кокаиновата мечка" - един от последните филми с участието на актьора, режисиран от Елизабет Банкс.

"Кончината на Рей Лиота беше опустошителна за света на шоубизнеса. Героите, които той изобразяваше, завинаги ще останат в историята на холивудското кино", каза продуцентката на церемонията Ана Мартинес.

