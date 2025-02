Британският външен министър: Това може да бъде стратегическа грешка за САЩ

Б ританският външен министър Дейвид Лами предупреди, че решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да намали външната помощ може да бъде „стратегическа грешка“, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Администрацията на Тръмп представи план драстично да намали щата по целия свят за американските проекти за международна помощ като част от премахването на американската Агенция за международно развитие (USAID).

Лами призова САЩ „да разгледат внимателно какво се обърка“ при предишното британско правителство, когато реши да затвори своето Министерство за международно развитие. Той допълни, че Великобритания от години „се опитва да тушира негативните последици от тази стратегическа грешка“, след като през 2020 г. премиерът Борис Джонсън слива ведомството с Министерството на външните работи.

Abruptly pausing foreign aid assistance impacts the U.S.' ability to leverage bilateral relationships and wastes its technical capabilities and ongoing projects.



