Разрушиха имението на гангстера Ал Капоне

В ековно имение в Маями бийч, Флорида - последната резиденция на гангстера Ал Капоне, беше разрушено въпреки усилията на местна организация да го спаси, предаде ДПА.

Къщата на "Палм авеню" 93 беше съборена миналата седмица. Така беше попарена надеждата на онези, които настояваха за спасяването й, откакто през 2021 г. станаха известни плановете за събарянето й.

Al Capone’s mansion in Miami Beach has been demolished. Why wasn’t it saved? https://t.co/AmxdeQ3KZR