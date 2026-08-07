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Разрив в сърцето на Европа между Испания и Италия

Правителството в Мадрид обяви, че решението на Италия за граничния контрол е „без прецедент в най-новата история“

Николай Киров Николай Киров

Обновена преди 22 часа / 7 август 2026, 15:15
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И спания обяви, че въвежда временни проверки по границата за пътници, пристигащи от Италия, предаде АФП.

Мерките ще започнат в полунощ в събота и ще останат в сила до 7 септември. Испанското вътрешно министерство заяви, че контролът се въвежда заради „продължаващия натиск от незаконна миграция“, пред който е изправена Италия.

По-рано днес Испания заплаши да предприеме „пропорционални мерки“ срещу Италия, ако Рим не отмени временния граничен контрол, въведен след масовото преминаване на мигранти миналата седмица към испанския ексклав Сеута.

Правителството в Мадрид определи решението на Италия да възстанови миналата седмица проверките по границата с Испания като „несправедливо“ и „без прецедент в най-новата история“, като подчерта, че мярката е въведена едностранно и без предварително уведомление. Мадрид даде срок на Италия до 9 август да отмени контрола.

Италия затвори всичките си граници с Испания

„Ако това не бъде направено до края на неделя, 9 август, Испания ще бъде принудена да приеме пропорционални мерки, за да защити интересите и достойнството на своите граждани“, заяви правителството.

Испания посочи, че мерките са нарушили пътуванията на хиляди пътници в разгара на летния туристически сезон и са създали правна несигурност.

Мадрид също така отхвърли аргумента на Италия, че контролът е необходим заради миграционната криза в Сеута, като посочи, че ексклавът има специален статут в рамките на Шенгенската система и че мигрантите, влезли на територията му, не могат свободно да пътуват в Шенгенското пространство.

Испания посочи още, че „огромното мнозинство“ от приблизително 72 000 мигранти, влезли в Сеута при масовото преминаване на 30 юли, вече са се върнали в Мароко.

Испанските власти също така разкритикуваха италианската миграционна политика, като отбелязаха, че според европейската гранична агенция Фронтекс Италия е регистрирала два пъти повече незаконни преминавания на границата от Испания през последните години. Мадрид допълни, че Испания никога не е налагала граничен контрол спрямо Италия.

Хаос в Сеута: Хиляди мигранти от Мароко, загинали хора и остър спор в ЕС

Испанският премиер Педро Санчес проведе координационна среща с няколко висши министри, за да обсъдят ситуацията.

Испанското правителство призова кабинета на италианския премиер Джорджа Мелони да прекрати контрола и да „третира испанците като останалите европейски граждани“.

„Вярваме, че европейските ценности, здравият разум и добросъвестността ще надделеят“, се посочва в изявлението, като Италия е обвинена, че създава ненужни разделения по вътрешнополитически и предизборни причини.

Според последните данни на правителството са открити телата на над 80 мигранти, загинали по време на масовото преминаване.

Властите също така са регистрирали 1342 непридружени деца мигранти в системата за прием на Сеута, въпреки че министърът на младежта и децата Сира Рего заяви, че реалният брой вероятно е по-висок, тъй като много непълнолетни все още не са официално идентифицирани и регистрирани.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Испания Италия граничен контрол
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