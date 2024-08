Размирици във Великобритания: Антиимиграционни демонстранти завладяха страната

Б андитите, които участват в престъпни безредици по улиците, ще "платят цената" за действията си, заяви британското правителство, на фона на предупреждения, че през следващите дни е възможно да се стигне до нови прояви на насилие, предаде ДПА.

Вчера в градове в Англия и Северна Ирландия се стигна до сблъсъци между антиимиграционни демонстранти и контрапротестиращи, при които бяха нападнати и ранени полицаи и бяха извършени редица арести. Поредицата от прояви на насилие през последните няколко дни започна във вторник в Саутпорт, след като три момичета бяха убити при нападение с нож във ваканционен клуб.

Министърката на вътрешните работи Ивет Купър заяви, че хората, участвали в сблъсъците, "ще платят цената" и че "престъпното насилие и безредиците нямат място по британските улици". Премиерът Киър Стармър от своя страна подчерта, че полицията има неговата "пълна подкрепа" за предприемане на действия срещу "екстремистите", които се опитват да "сеят омраза".

Крайната десница бе осъдена от членове на парламента от целия политически спектър, след като преди насилието в събота се случиха безредици в Лондон, Манчестър, Саутпорт и Хартълпул.

В цялата страна бяха извършени арести, като полицията предупреди, че предстои да бъдат извършени още арести, след като бъдат прегледани записите от видеонаблюдението, социалните медии и камерите, носещи тялото.

