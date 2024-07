Разрешиха поставянето на обновената ваксина срещу COVID-19 във Великобритания

З дравният регулаторен орган във Великобритания заяви, че е разрешил поставянето на обновената ваксина срещу COVID-19 на компаниите "Пфайзер" и "Бионтех" на бебета, деца и възрастни, предаде Ройтерс. Новата ваксина е насочена срещу подварианта JN.1.

Регулаторът каза, че е одобрил четири форми на ваксината, след като е направила преглед на нейните безопасност, качество и ефикасност. Агенцията за регулиране на лекарства и здравни продукти съобщи още, че ще продължи да следи отблизо безопасността на ваксината.

Britain's health regulator said on Wednesday it has authorised Pfizer and BioNTech's updated COVID-19 vaccine that targets the JN.1 subvariant for use in infants, children and adults. https://t.co/j77YVw1nu9 https://t.co/j77YVw1nu9