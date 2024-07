Великобритания: Путин има нужда от 5 г., за да попълни руската армия, загубите достигат 550 хил.

С поред виден британски военачалник на руския президент Владимир Путин ще му трябват пет години, за да възстанови силата на армията на Москва от февруари 2022 г., докато войната в Украйна се проточва и жертвите се увеличават, а изгледите за край на конфликта не се виждат.

Руската армия е дала около 550 000 жертви за близо две години и половина пълномащабна война в Украйна, заяви във вторник адмирал сър Тони Радакин, началник на щаба на отбраната на Великобритания.

„Нашите оценки са, че на Путин ще му трябват пет години, за да възстанови руската армия до нивото, в което беше през февруари 2022 г.“, заяви Радакин на конференцията на Кралския институт на обединените служби (RUSI) за сухопътни войни в Лондон.

След това ще са необходими още пет години, за да се „коригират слабостите, които войната разкри“, добави той.

Цифрата от 550 000 жертви е малко под статистическите данни, представени от Киев. Към вторник украинските военни заявиха, че от февруари 2022 г. войските на Москва са понесли 568 980 жертви, включително 1220 през предходните 24 часа.

