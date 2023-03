Разлагащ се пръст и човешки ембриони - част от изложба в музей в Нидерландия

М узеят "Ян Кунен" в Осс, Нидерландия, е домакин на необичайна изложба. Изложбата "Живей и остави да живее" е съставена от биоизкуство, състоящо се от живи материали, включително противоречиви творби като "Painting and Singing Finger" на Мартин ет ден Боухард, творба от 2004 г., съставена отчасти от разлагащ се пръст, и творбата на Ани Лиу от 2022 г., озаглавена "Сурогатното майчинство. Телата не са фабрики". Последната има за цел да изобрази "свинска матка, която е бременна с човешки фетуси", за да предизвика дискусия за етиката на използването на хора и животни за целите на сурогатното майчинство, пише художничката в своя уебсайт.

"Бързо решаваме, че нещо е мръсно или отпадък, но то често не е такова", казва пресаташето на музея Анемари Баайенс пред Editie NL. Всичко, което умира, може да произведе нещо ново. "Процесът на разграждане генерира енергия. Това е толкова старо, колкото и природата." В музея тази енергия се превръща в звук. "Всъщност няма никаква разлика например с есенно листо, което се разлага. То осигурява хранителни вещества, с които други организми могат отново да живеят ".

Тя казва пред NL Times, че хората, които посещават музейната експозиция, не бива да се фокусират само върху шокиращия ѝ ефект. Вместо това Баайенс иска изкуството да се разглежда в по-широк контекст. Музеят е базиран в Осс и отбелязва, че друга организация от Осс, Органон, е сред първите, които през 1923 г. започват производство на инсулин и хапчета за контрол на раждаемостта през 1962 г. Компанията е създадена преди 100 години от производителя на месо Саал ван Цваненберг, когато се опитва да реши какво да прави с панкреасите на закланите от него животни. Това довежда до разработването на инсулина.

