Имплозията на „Титан“: Доклад разкрива фатални грешки в конструкцията

Докладът отбелязва също, че компанията OceanGate не е провела достатъчни тестове на подводницата „Титан“

16 октомври 2025, 13:41
Източник: БТА

Н еправилно инженерно решение причини имплозията на експерименталната подводница „Титан“, при която загинаха петима души по време на експедиция към останките на „Титаник“, се посочва в доклад на Националния съвет по безопасност на транспорта (NTSB), публикуван в сряда, предава CNN.

NTSB представи тези изводи в окончателния си доклад за повредата на корпуса и имплозията на подводницата „Титан“ през юни 2023 г. Всички на борда загинаха моментално в Северния Атлантик, когато „Титан“ претърпя катастрофална имплозия по време на спускането си към останките на „Титаник“.

Според доклада на NTSB неправилното инженерно проектиране на „Титан“ е довело до изграждането на съд под налягане от въглеродни влакна, който е съдържал множество дефекти и не е отговарял на необходимите стандарти за здравина и издръжливост. Докладът отбелязва също, че компанията собственик на подводницата, OceanGate, не е провела достатъчни тестове на „Титан“ и не е разполагала с точна информация за действителната му издръжливост.

В доклада се подчертава, че ако OceanGate беше спазила стандартните протоколи за реакция при извънредни ситуации, „Титан“ вероятно е щял да бъде открит по-рано, което би спестило „време и ресурси, въпреки че спасяването в този случай не е било възможно“.

Докладът на NTSB потвърждава изводите от разследване на бреговата охрана, публикувано през август, което определи имплозията на „Титан“ като предотвратима. Бреговата охрана установи, че процедурите за безопасност на OceanGate, частна компания, базирана в щата Вашингтон, са били „критично недостатъчни“ и разкри „фрапантни несъответствия“ между декларираните протоколи за безопасност и действителните практики.

OceanGate прекрати дейността си през юли 2023 г. и окончателно затвори. Представители на компанията не отговориха на запитване за коментар в сряда. Говорител на OceanGate изрази съболезнования на семействата на загиналите след публикуването на доклада на бреговата охрана през август.

Имплозията на „Титан“ отне живота на главния изпълнителен директор на OceanGate, Стоктън Ръш, и предизвика съдебни дела, както и призиви за по-строги регулации на частните дълбоководни експедиции. Сред жертвите бяха френският подводен изследовател Пол-Анри Наржоле, известен като „г-н Титаник“, британският авантюрист Хамиш Хардинг и двама членове на известно пакистанско семейство – Шахзада Дауд и синът му Сюлеман Дауд.

Докладът на NTSB препоръчва бреговата охрана да създаде експертна комисия, която да проучи подводниците и други превозни средства под налягане, предназначени за хора. Освен това се препоръчва въвеждането на нови регулации за тези превозни средства въз основа на резултатите от проучването.

Докладът призовава бреговата охрана да „разпространи резултатите от проучването сред индустрията“, която през последните години се разраства заради нарастващия брой частно финансирани изследователски експедиции.

„Титан“ извършваше експедиции до мястото на „Титаник“ от 2021 г. Последното му гмуркане започна сутринта на 18 юни 2023 г. Подводницата загуби връзка с поддържащия си кораб около два часа по-късно, а същия следобед беше обявена за изчезнала. Кораби, самолети и специализирано оборудване бяха спешно изпратени на място, намиращо се на около 700 километра южно от Сейнт Джонс, Нюфаундленд.

Многодневното издирване на оцелели край бреговете на Канада се превърна в международна новина. Скоро стана ясно, че няма оцелели, а бреговата охрана и други власти започнаха продължителни разследвания на инцидента.

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
