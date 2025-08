Подводницата „Титан“: Всички пропуски, които предизвикаха фаталната имплозия

„Критично компрометирани“ практики за безопасност и „токсична култура на работното място“ са сред основните фактори, довели до фаталната имплозия на подводницата „Титан“ по време на експедиция към останките от „Титаник“. Това се посочва в обстоен доклад на Морския борд за разследване (MBI) към Бреговата охрана на САЩ.

В доклада, посветен на частната компания OceanGate – собственик и оператор на „Титан“ – се заявява, че „загубата на пет човешки живота е била напълно предотвратима“. Жертвите на трагедията са: основателят на OceanGate и пилот на мисията – Стоктън Ръш; пакистанският бизнесмен Шахзада Дауд и неговият син Сюлейман; британският авантюрист Хамиш Хардинг; и известният експерт по „Титаник“ Пол-Анри Наржоле.

Публикуваният във вторник 335-страничен доклад включва 17 препоръки за безопасност, които според председателя на MBI капитан Джейсън Нойбауер могат да предотвратят подобни трагедии в бъдеще. Разследването установява, че дизайнът, сертифицирането, поддръжката и проверките на подводницата са били сериозно занижени и неотговарящи на необходимите стандарти.

Докладът подчертава, че компанията не е взела под внимание известни проблеми със здравината на корпуса, а по време на експедицията не е била осигурена адекватна реалновременна проследимост и реакция на възникващи технически проблеми.

Съоснователят на OceanGate Гилермо Зонлайн заяви пред Sky News, че не може да защити бившия си колега Стоктън Ръш за допуснатите грешки, тъй като „той е направил това, което е направил, и е казал това, което е казал“.

Въпреки това Зонлайн отбелязва: „Лесно е да се възприеме [Ръш] като престъпник или злодей, движен от високомерие и его, но за тези от нас, които го познавахме преди всичко това, той беше човек като всички нас.“

Попитан дали Ръш е проявил „небрежност“ по отношение на безопасността и спазването на регулациите, Зонлайн – напуснал OceanGate през 2013 г. – кимва утвърдително и признава, че след прочитането на доклада изпитва „вина на оцелял“.

„Ако още бях там, може би щях да повлияя нещата да се развият по различен начин“, добавя той.

"Тактики на сплашване" и регулаторна небрежност

В документа се изброяват редица допълнителни фактори, допринесли за катастрофата – включително липса на ефективна култура на безопасност в OceanGate, слаби оперативни практики и „неефективна система за подаване на сигнали за нередности“ – в нарушение на американския Закон за защита на моряците.

Докладът твърди още, че ръководството на компанията е упражнявало натиск върху служители и външни изпълнители, като ги е заплашвало с уволнение, ако изразят притеснения относно безопасността на плавателния съд. Според документа:

„В продължение на няколко години преди инцидента OceanGate е използвала тактики на сплашване, предоставяне на помощи за научни дейности и изградена репутация, за да избегне регулаторен надзор.“

Компанията е прилагала стратегия за „съзнателно предизвикване на регулаторно объркване и препятстване на надзора“, което ѝ е позволило да експлоатира подводницата Титан извън рамките на утвърдените протоколи за дълбоководни мисии – исторически доказали ефективността си в осигуряването на безопасност при подобни операции.

Главният изпълнителен директор е имал възможността „напълно да игнорира важни проверки, анализи на данни и мерки за превантивна поддръжка“, което според доклада е довело до „катастрофалния инцидент“.

Потенциални престъпления и разследване без пълен достъп до данни

Главният следовател Томас Уейлън и председателят Нойбауер заявяват, че има основания да се счита, че Ръш е извършил „потенциални криминални деяния“, сред които „неправомерно поведение и небрежност от страна на отговорно длъжностно лице“. Ако беше оцелял, той можеше да се изправи пред присъда до 10 години затвор.

След трагедията множество бивши служители на OceanGate публично потвърдиха заключенията в доклада, подкрепяйки твърденията за системни проблеми и пропуски.

OceanGate прекрати дейността си през юли 2023 г. и не е излязла с официална позиция по заключенията на MBI.

Хронология на катастрофата

Подводницата „Титан“ изчезна по време на спускане към останките на „Титаник“ в Атлантическия океан. След петдневна спасителна операция, отломките ѝ бяха открити на дъното на океана – на около 500 метра от потъналия лайнер.

Разследването на MBI започна малко след трагедията. По време на двуседмични изслушвания през септември 2024 г., бившият научен директор на OceanGate свидетелства, че „Титан“ е показала технически неизправности още няколко дни преди фаталното спускане.

Бившият оперативен директор също потвърди пред комисията, че подводницата е представлявала „огромен риск“ и че фокусът на компанията е бил изцяло върху печалбата, а не върху безопасността.

MBI посочва, че едно от големите предизвикателства пред разследването е липсата на достъп до значителен обем видеоматериали от очевидци, тъй като много от тях не са американски граждани и не подлежат на призоваване по съдебен ред.