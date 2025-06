Какво наистина се е случило с "Титан": Последните мигове на обречената подводница

О коло 9:00 ч. на 18 юни 2023 г. люкът на „Титан“ - 6,7-метровата подводница на компанията OceanGate - бе плътно затворен и съдът бавно потъна в Атлантическия океан. На борда се намираха петима пътници, които мечтаеха да зърнат останките на легендарния „Титаник“ през малкото илюминаторче на подводния апарат.

Нови кадри разкриват последните моменти на подводницата „Титан“

На 3 800 метра под повърхността, само на минути от заветната цел, „Титан“ изчезна безследно, предизвиквайки мащабна спасителна операция. Кислородът на борда стремглаво намаляваше.

Но подводницата никога не бе открита — оказа се, че е претърпяла катастрофална имплозия, предизвикана от изключителното водно налягане. Всички на борда загиват в рамките на милисекунди.

В този подробен анализ DEEP DIVE проследява фаталната експедиция на „Титан“, последните мигове на екипажа и тревожните сигнали, които бяха пренебрегнати.

Подготовка за спускането

16 юни 2023 г.

Товарният кораб Polar Prince напуска Сейнт Джонс, Нюфаундленд, теглейки „Титан“ върху специална платформа. На борда на 2 000-тонния кораб са изпълнителният директор на OceanGate, Стоктън Ръш, и четиримата му „мисийни специалисти“, сред които са изследователят Пол-Анри Наржоале, британският милиардер Хамиш Хардинг, пакистанският бизнесмен Шахзада Дауд и неговият 19-годишен син Сулейман.

17 юни

В деня преди спускането, екипажът записва в дневника по поддръжка: „Уплътнителят между титаниевия и въглеродния елемент е неестетичен.“. Това е счетено за достатъчно сериозна причина мисията да бъде отменена, освен ако не се извърши ремонт. Но на 700 км от брега, екипажът изглажда неравностите с шлифоване.

Съдбовният ден: 18 юни

Петимата пътници стигат до „Титан“ с надуваеми лодки. След като се качват, събуват гумените си ботуши и свалят каските. Подготовката завършва със завиването на 18 болта, които закрепват предната титаниева полусфера.

Смразяващ запис разкрива момента на имплозията на подводницата

В контролната зала на Polar Prince съпругата на Стоктън — Уенди Ръш, и координаторът Гари Фос проследяват мисията, надявайки се това да е първото успешно спускане до „Титаник“ през 2023 г., след няколко неуспешни опита поради технически проблеми или лошо време.

8:55 ч.

След получено разрешение, платформата с подводницата се спуска на 10 метра дълбочина за последни проверки. Радиовръзка под вода не е възможна, затова комуникацията се осъществява чрез кратки текстови съобщения. Всяко съобщение се забавя с увеличаването на дълбочината.

9:14 ч.

„Титан“ се отделя от платформата и започва своето злощастно пътуване. На всеки 5 до 10 секунди изпраща автоматичен сигнал до Polar Prince, съдържащ дълбочина и местоположение.

Съдът е изграден от петслойен корпус от въглеродни влакна, скрепени с лепило. За разлика от традиционните сферични титаниеви подводници, формата и материалите на „Титан“ са експериментални и спорни.

Последните съобщения

10:10 ч.

Polar Prince изпраща: „Нужна е по-добра връзка.“ Отговорът от подводницата идва минута по-късно: „Загубена е системата и настройките на чата.“

10:12 ч.

На въпрос за статуса, екипажът на „Титан“ отговаря: „Всичко е наред тук.“ Те са на около 2 500 метра, подложени на налягане от над 3 500 psi.

10:29 ч.

„Вече сте при носа?“

Отговор: „Не сме при носа, движим се натам.“

10:36 ч.

Polar Prince пита за „флакон Niskin“, уред за събиране на водни проби. Отговорът е: „Не е почистван и не го взехме.“

Реалната научна цел е игнорирана заради високоплатени туристи.

10:47 ч.

„Какъв беше този тътен?“ — пита Уенди, чувайки странен звук. След секунди се получава последно съобщение: „Пускаме два баласта.“

Имплозията

Онова, което екипажът на Polar Prince не знае, е че „тътенът“ е бил моментът на имплозия. Силата е толкова голяма, че леко разклаща дори кораба на повърхността.

10:47:32 ч.

Контактът с „Титан“ се губи на дълбочина от 3 346 метра — само на 500 метра от дъното и на същото разстояние от „Титаник“. OceanGate първоначално не счита ситуацията за извънредна. Планът е да се изчака един час.

Спасителната операция и разкритията

В 15:20 ч. е решено, че ако до 18:35 ч. подводницата не се върне, ще се уведоми бреговата охрана. Това се случва и започва глобална медийна истерия. Говори се за капани, механични повреди и останал въздух за 96 часа.

САЩ и Канада започват мащабно търсене с подводници, военноморски сили и сонарни буйове. След два дни се засичат ритмични удари под водата, будещи надежди за сигнал за помощ.

На 22 юни, ROV Odysseus 6K открива останките от „Титан“. Опашната част е частично здрава, но закрепена с ремък. Близо до нея е задният титанов купол. На кадрите се вижда и предната титаниева сфера — липсва илюминаторът, сертифициран само до 1 300 м, при нужни над 4 000 м.

Останки от въглеродните влакна са разпилени. Голяма част от корпуса се е разцепила неравномерно. Части от него са били вкарани навътре в титановия купол. Разследванията установяват, че началната точка на разрушението е отпред.

Пропуснатите сигнали и предупредителни гласове

Стоктън Ръш многократно пренебрегва предупреждения. Осмива строгите правила в подводната индустрия и дори нарича безопасността „пречка за иновации“.

Бившият директор на морски операции Дейвид Локридж многократно го предупреждава. През 2018 г. е уволнен след като изготвя меморандум за опасностите от конструкцията. По-късно казва: „Имах нулево доверие в подводницата.“

Подводният експерт Карл Стенли, участвал в дълбоководно спускане с Ръш през 2019 г., пише след това: „Чуто беше нещо, което прилича на структурен дефект, подложен на огромно налягане.“

През 2021 г., след успешно спускане, предната сфера на „Титан“ се откъсва при качването му на кораба — болтовете излитат като куршуми.

През 2022 г., при едно от гмурканията, се чува силен тътен. След това корпусът реагира по различен начин при налягане. Инженери смятат, че въглеродните влакна вече са започнали да се разслояват.

Финални заключения

След анализ на отломките и конструкцията, експертите стигат до извода, че мисията е била обречена още от самото начало. OceanGate, в тежко финансово състояние, оставя „Титан“ на открито през суровата зима в Нюфаундленд — ледът и влагата вероятно допълнително отслабват корпуса.

Според инженерите на компанията, компанията е била „на ръба на фалит“, а решенията са поставяли безопасността на последно място.

„Океанът не прощава. Не можеш да си наполовина подготвен — защото когато нещо се обърка, то се обърква катастрофално.“, казва д-р Хелън Черски, Университетски колеж – Лондон

Трагедията с подводницата "Титан" от юни 2023 г., при която загинаха петима души по време на експедиция до останките на "Титаник", насочи вниманието към стандартите за безопасност в дълбоководната океанска индустрия. Плавателният съд, собственост на американската компания OceanGate Expeditions, е бил предназначен за туристически пътувания до потъналия лайнер, намиращ се на около 3800 метра дълбочина в Атлантическия океан. За разлика от повечето дълбоководни апарати, "Титан" не е притежавал официална сертификация от независими морски организации като Американското бюро по корабоплаване (ABS) или DNV, които задават строги стандарти за дизайн, конструкция и експлоатация.

Основателят на OceanGate, Стоктън Ръш, който също е сред жертвите, открито е критикувал тези регулации, определяйки ги като "пречка за иновациите". Компанията е разчитала на собствен "експериментален" подход и на подписани от пътниците декларации за информирано съгласие, които са ги освобождавали от отговорност. Тази философия е предизвикала редица предупреждения от експерти и бивши служители на OceanGate още години преди фаталната експедиция. Сред изразените опасения са били необичайната цилиндрична форма на корпуса (вместо традиционната сферична, която разпределя по-равномерно налягането), използването на въглеродни влакна, чиято предвидимост при циклично налягане на големи дълбочини е спорна, както и недостатъчната сертификация на илюминатора на подводницата за подобни дълбочини. Някои от тези предупреждения са включвали доклади за структурни дефекти и звуци, наподобяващи увреждане на корпуса, още при предишни гмуркания.

Имплозията на "Титан", причинена от екстремното хидростатично налягане, е настъпила почти мигновено, което е предотвратило всякаква реакция от страна на екипажа и пътниците. Инцидентът повдигна въпроси относно надзора в областта на екстремния туризъм и необходимостта от по-ясни глобални регулации за дълбоководните изследвания.