Докладът за катастрофата с „Титан“: Трагедията с подводницата е била напълно предотвратима

П ълният доклад за катастрофата с подводницата „Титан“ отправя остра критика към OceanGate заради лошия дизайн, неспособността да отстранят известни проблеми и токсичната работна култура в компанията. Заключенията бяха обявени след публикуването на цялостното разследване на Бреговата охрана на САЩ, пише АР.

Компанията, стояща зад фаталната експедиция на подводницата „Титан“, е поддържала „критично компрометирани“ практики за безопасност и е създала токсична среда на работното място, се казва в новия доклад за трагедията. Междувременно семействата на две от жертвите настояват за „смислена реформа“ в индустриалните стандарти.

