Разкриха причината за смъртта на балетиста от театъра в Санкт Петербург

П ремиер балетистът на Мариинския театър Владимир Шкляров е загинал при падане от балкон на петия етаж в Санкт Петербург, съобщи руското онлайн издание „Кино-Театр“.

Балетист от театър в Санкт Петербург е загинал трагично

Тялото на 40-годишния балетист е било намерено под прозорците на дома му в елитен жилищен квартал на остров Василевски в Санкт Петербург.

„Сигналът за мъж, който е паднал от височината на петия етаж, е получен в районната полиция на Василевския остро в два часа през нощта. Инцидентът е станал на крайбрежната улица „Лейтенант Шмид“. На място е открито тялото на Владимир Андреевич Шкляров. Основната версия е нещастен случай”, каза оперативен работник.

And..'suddenly'😪💔

*Vladimir Shklyarov-39-Russia

*Honored Artist of Russia, a Superstar in the Ballet World

*Beloved Husband & Father of Two

*Nov 15 2024

*Tragically, Vladimir died suddenly

*COD Unknown

*Rumors flourish: "suicide..he fall..heart attack"https://t.co/S0cOMhooaF pic.twitter.com/8bfOyjqcZM