Балетист от театър в Санкт Петербург е загинал трагично

В ладимир Шкляров, премиер балетист на Мариинския театър в Санкт Петербург, е „загинал трагично“ на 40-годишна възраст. Това съобщи пресслужбата на театъра в канала Телеграм.

Tonight, the public's favorite, Vladimir Shklyarov, star principal dancer of the Mariinsky Theatre, died tragically. This is a huge loss for the entire Mariinsky Theatre team. Our condolences to the artist’s family, loved ones, friends and …fans of his work and talent #ballet pic.twitter.com/gBOio6E9E2